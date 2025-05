El jugador que volvió a Talleres y fue capitán en el último partido: “Nunca imaginé...”

Con la cabeza puesta en lo que será el partido del martes 27 de mayo a las 19, en el Morumbí, visitando a San Pablo en la despedida de fase de grupos de Copa Libertadores, Talleres se prepara con todo aferrándose a esa esperanza de continuar en la Sudamericana si termina en tercer lugar.

En la mañana del martes, la T trabajó en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Amadeo Nuccetelli y tuvo un diálogo con los periodistas quien fuera capitán en la victoria ante Alianza Lima: Augusto Schott.

LA PALABRA DE AUGUSTO SCHOTT, EL CAPITÁN DE TALLERES ANTE ALIANZA LIMA

El lateral derecho con pasos a préstamo desde la T por Platense, Colón y Newell’s volvió con 25 años y con casi cien partidos jugados. Así, en ese puesto se empezó a afianzar por la baja en los rendmientos de Gastón Benavídez.

Augusto Schott. Mano a mano con Augusto Schott, en Mundo Albiazul, el pódcast de Talleres.

Luego de la práctica del martes por la mañana, el lateral oriundo de Arroyito declaró su alegría por volver a jugar en el Albiazul: “Estoy muy feliz. Me encontré con un club que cambió muchísimo. En tres años que fueron que no me había tocado estar. Y eso hace que esté muy feliz de volver a pertenecer”.

Responsabilidad. La que tuvo Schott al ser designado como capitán de Talleres ante Alianza Lima. Fue un reconocimiento. (Javier Ferreyra / La Voz)

Pero, quien llevara la cinta de capitán en el partido ante Alianza Lima, hizo una autocrítica: “Me gusta ser parte de ese crecimiento estando desde adentro. Después, obviamente, no me imaginaba, como ninguno de los chicos, el presente deportivo porque en diciembre del año pasado se peleó por un campeonato. Realmente te mentiría si te digo que me imaginaba esto”.

Y añadió una promesa: “Nadie se imaginaba esto. Pero bueno, es lo que tocó y, si me hubiera tocado verlo de otro lado, me hubiera gustado estar acá para luchar para que esto se dé vuelta. Hoy estoy acá y estoy con muchísimas ganas y muchísima energía para que esto remonte al semestre que viene”.