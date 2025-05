El interés de Talleres y Belgrano por Julián Vignolo: qué dijo el presidente de Racing

Julián Vignolo, delantero de Racing de Nueva Italia, viene en crecimiento en este 2025. Al punto que Talleres inició conversaciones por su pase, al parecer Belgrano también lo quiere, y otros clubes se anotan en la fila. Manuel Pérez, presidente Académico, habló sobre la situación del futbolista.

“Hay varias propuestas firmes por Vignolo, y ante cada consulta decimos que queremos que Julián se quede hasta fin de año. Y queremos que el jugador tenga la cabeza sólo en Racing y en la necesidad de sumar puntos”, subrayó Pérez en Tercer Tiempo, por Radio Sucesos.

"La vara la subimos siempre, porque queremos que el club esté lo más arriba posible"



"Estamos creciendo. Nuestro sueño es llevar a Racing a Primera".



Manuel Pérez, presidente de Racing

De cualquier modo, reconoció contactos con Talleres: “Con Andrés (Fassi) hablé hace 20 días y me dijo oficialmente que le interesaba Vignolo. No hablé nada con Belgrano y de los otros clubes no puedo contar nada. Hoy me habló un club de Primera, pero hay que cuidar al jugador”.

Manuel Pérez, presidente de Racing de Nueva Italia. (Nicolás Bravo / La Voz)

En referencia a Fassi, con quien tuvo encontronazos cuando pidió a préstamo a Diego Barrera, extremo que recaló en Central Córdoba, el presidente Albiceleste aclaró la situación. “No hay ni reconciliación ni hubo pelea con Fassi”.

Fassi, con el trofeo por la Súpercopa que Talleres le ganó a River en marzo del 2025.

Y contextualizó: No me gustaron actitudes, hablamos y pasó. Ya está. Yo miro siempre para adelante, no me quedo con cosas negativas. Ni peleado ni enamorado, tenemos relación institucional".

LO QUE VIENE PARA RACING

Este domingo Racing se despide de su público en Nueva Italia, frente a Tristán Suárez a las 17, por la penúltima fecha de la Primera Nacional antes del receso.

"Lo de Pablo Chavarria es espectacular dentro del vestuario y en la cancha. Es un tipo bárbaro, potencia a los chicos. Lo de Pablo ha sido un acierto", dice Manuel Pérez, presidente de Racing en la charla con TERCER TIEMPO por Radio Sucesos

Se abrirá el mercado de pases, y Manuel Pérez habló de refuerzos. “Héctor Arzubialde en su momento nos pidió un volante, un carrilero. El lunes nos reunimos con el DT para hablar sobre lo que viene, y la intención en Racing es traer los cuatro refuerzos que permite el reglamento.