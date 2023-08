El increíble parecido del hijo ‘no reconocido’ de Sebastián que, ahora, podrá tener el apellido de su padre

Martín Rey se presentó como el hijo no reconocido de Sebastián, el cuartetero cordobés que fue furor en los años ‘70, ‘80 y ‘90. La aparición la hizo en un programa de Buenos Aires donde quedó en evidencia el increíble parecido del hombre con el cantante.

Según sus declaraciones en A la tarde, se enteró que su papá era tal a través de la televisión. “Me enteré a los 14 años que mi padre era Sebastián”, dijo Rey al tiempo que aseguró que su abuela, a quien llamaba su mamá, fue quien le contó quién era su padre biológico.

El increíble parecido del hijo 'no reconocido' de Sebastián. Foto: web

“Ella me agarra y me dice ‘el que está cantando allá en la tele, ese es tu papá’. Él estaba en el Gran club casino, un programa de acá de Córdoba. Yo no entendía nada”, contó Rey.

EL INCREÍBLE PARECIDO DE MARTÍN REY CON SEBASTIÁN

Martín contó que, después de enterarse la noticia de su padre, fue a buscar al cantante a un baile y Sebastián lo atendió bien y nunca negó la posibilidad de aceptarlo. “El jamás me negó”, sentenció.

Aseguró, también, que el músico nunca lo acompañó ni económicamente ni con presencia porque él nunca quiso molestarlo. “Ni mi familia ni yo quisimos molestarlo”, manifestó.

“El único no reconocido justamente es el mayor, es el primogénito que en realidad fue reconocido post mortem ya que el hizo la filiación. Todavía de hecho no tiene el DNI porque está en trámite pero ya tiene derechos para reclamar patrimonialmente”, dijo Diego Esteves, uno de los panelistas respecto a la identidad de Rey.

QUIÉN FUE “EL MONSTRUO” SEBASTIÁN

Daniel Humberto Reyna, más conocido como Sebastián, fue un compositor y cantante cordobés, principalmente de cuarteto. Lo apodaban “El monstruo cordobés” y obtuvo 33 discos de oro, 10 discos de platino, un doble platino y un disco de diamante. También llegó a ser nominado al Grammy Latino.

Participó de recitales junto a artistas como el dúo Pimpinela y Palito Ortega. Realizó giras musicales en todo el país, además de América y varios de sus éxitos, como Movidito, movidito y Pollera blanca, camisa colorada, integraron los discos que fueron premiados en su país, en Chile y en Perú.

Sebastián falleció el 23 de marzo de 2017 producto de un cáncer de colon, a sus 63 años.