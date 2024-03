El futuro de Farré como entrenador: la propuesta que recibió de un club de primera división

Luego de cuatro fechas sin victorias y tras el empate con Central Córdoba, Belgrano quedó muy abajo en la tabla de posiciones de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional. Por ese motivo, el 13 de marzo Guillermo Farré decidió dejar de ser el director técnico del equipo. Sin embargo, Farré continuará su carrera como entrenador.

“El club agradece y manifiesta el orgullo de haber contado con la conducción de Guillermo durante casi tres años de proyecto en los que se logró un ascenso histórico, devolviendo a Belgrano a la Liga Profesional, y al plano internacional con la clasificación a Copa Sudamericana”, detallaron desde el club en su despedida.

EL IMPORTANTE CLUB QUE LE ACERCÓ UNA PROPUESTA A FARRÉ

Tras su salida de Belgrano, uno de los clubes de primera división le ofreció el puesto de director técnico a Farré. Se trata de Tigre, que continúa buscando al sucesor de Néstor Gorosito. Sin embargo, el exBelgrano le comunicó a la dirigencia que no asumirá como nuevo entrenador del club.

Según la información que trascendió, el motivo de la negativo no tiene relación con lo económico sino con una decisión personal de Farré. “No quiere entorpecer la búsqueda de Tigre, prefirió frenar un poco la pelota, rearmar su cuerpo técnico y no desesperarse en volver a dirigir”, dijeron desde el club a Solo Tigre.