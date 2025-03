El exjugador de Belgrano que trabaja en el Pami de Bahía Blanca: “Las inundaciones...”

En la previa del clásico entre Belgrano y Talleres se refrescó el recuerdo de Luis “Paquillo” Sánchez, quien marcó dos goles en el último triunfo pirata ante la T en Alberdi. Pero el exdelantero vive en Bahía Blanca y desde siempre cultivó un perfil solidario poco conocido.

Trabaja en el Pami de esa ciudad y colabora hace años con el Hogar Don Orione, que congrega chicos con capacidades diferentes. En las últimas inundaciones, fue activa su participación ayudando a los afectados.

Luis Paco Sánchez jugando para Belgrano en cancha de Instituto en 1989

El exjugador de Belgrano y su costado solidario en Bahía Blanca

“Paquillo” Sánchez es conocido en Bahía Blanca no sólo por ser uno de los ídolos del club Villa Mitre. También se lo reconoce por su predisposición y participación en movidas solidarias.

El goleador, que pasó por Belgrano, trabaja en el PAMI y también se involucra en la ayuda a los más necesitados

“Hace rato que estamos con este tema de poder a ver cómo podemos dar una mano con aquel que no pasa un buen momento. Arranqué en un hogar que se llama Don Orione hará ocho ó nueve años con nenes de discapacidades diferentes”, dijo en una linda charla con Vía Córdoba.

Luis Paquillo Sánchez grita un gol para Villa Mitre de Bahía Blanca, club en el que es un referente en su historia

“Les faltaba un alimento porque no le llegaba de la obra social y demás, me acerqué. Me gustó, siempre me interioricé de lo que le pasaba a la gente. No sé, nací así y ahora que estoy haciéndolo, me encanta”, señaló Sánchez.

Y, como recalcó en repetidas ocasiones: “Soy el vehículo para que la ayuda de muchísima gente llegue a destino. Son muchas las personas que me ayudan a ayudar”.

Las calles inundadas después de una tormenta en Bahía Blanca, Argentina. (AP Foto/Juan Sebastian Lobos)

“Hacemos en todo el año algo, siempre algo, varias cosas. O juntamos zapatillas para escuelas para que los nenes puedan ir, o compramos útiles. En un momento hasta compramos una silla de ruedas eléctrica para un nene que tenía un problema cerebral. La necesitaba para ir a la escuela y se logró”, puntualizó.

La ayuda de Paquillo Sánchez en las inundaciones de Bahía Blanca

En las últimas inundaciones de la ciudad costera de provincia de Buenos Aires, la solidaridad afloró entre vecinos y “Paquillo” Sánchez estuvo coordinando algunas acciones para dar una mano.

Un país se unió para ayudar a Bahía Blanca

“Lo primero que hicimos fue comprar colchones con un grupo de gente no solo de acá. Tengo compañeros, amigos, de excompañeros, caso de Latita Risso, de Pedro, de chicos que juegan en Aldosivi. Entonces juntamos un dinero y lo que hicimos fue llevar los colchones casa por casa”, relató.

“Mucha gente de Bahía no podía salir de sus hogares, primero por como estaba todo y segundo porque salían y en algunos casos siempre hay una lacra que les roba”, añadió.

También expresó: “A veces el municipio no llega. Pues está muy lejos porque no hubo una gran logística acá. Entonces nos encargamos de ir casa por casa. Y seguiremos un tiempo largo porque acá a mucha gente le va a costar recuperarse”.

Y reflexionó: “Hoy necesitan de nosotros, mañana nosotros podemos necesitar de ellos. Siempre digo que es así. Hay que mirar para el costado y en este momento nos toca a todos estar cerca de toda esta gente”.