El dramático relato de un vecino que vio el derrumbe en un bar de Córdoba: “Todo se cubrió de polvo”

Una noche de sábado marcada por la intensidad climática se convirtió en escenario de una profunda conmoción en la ciudad de Córdoba, luego de que una enorme pared de ladrillos colapsara inesperadamente en el barrio Güemes.

El incidente, ocurrido en bulevar San Juan, dejó como saldo un muerto y siete personas lesionadas. La estructura desplomada cayó sobre un bar que se encontraba abierto al público en ese instante. Un vecino relató lo que vivió en ese momento.

DRAMÁTICO RELATO SOBRE EL DERRUMBE: “TODO SE CUBRIÓ DE POLVO”

El suceso tuvo lugar en momentos en que la Capital recibía el ingreso de un frente de viento sur, cuyas ráfagas alcanzaban los 40 km/h. Un vecino de 76 años, residente del mismo edificio desde donde se produjo el colapso, relató la angustia vivida mientras miraba televisión.

Sentado frente al aparato, percibió cómo el viento, proveniente del sur a su izquierda, se volvía progresivamente más fuerte de lo normal. Ante la creciente fuerza, decidió dirigirse al dormitorio, donde posee un amplio ventanal, para observar el bulevar. Temía que los árboles pudieran ser arrancados por la potencia de las corrientes de aire.

“Y sentí una explosión terrible, y una capa, no era humo, era polvillo, polvo que me cubrió todo. Fue una explosión terrible. Vengo al balcón, miro para abajo y puedo ver que está el barcito, o sea la parte de afuera que habían hecho, todo aplastado. No salí, me quedé adentro”, dijo a Mitre.

El vecino calculó que el edificio donde reside tiene aproximadamente 11 años de antigüedad. Las impactantes imágenes posteriores mostraron una nube impresionante de restos de ladrillo y la devastación en el lugar.