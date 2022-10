El desgarrador posteo de la hija del remisero asesinado en James Craik: “Perdimos a un padre incondicional”

La localidad cordobesa de James Craik aún no sale de la conmoción después de que tres adolescentes asesinaran a Ramón Maldonado, un remisero de 68 años. La víctima fue engañado con un viaje falso que acabó con su vida. A días del hecho, su hija Paola Maldonado publicó una desgarradora reflexión.

El crimen se perpetró el pasado domingo, cuando Ramón salió con su Kangoo para hacer un viaje. Sus asesinos habrían sido los contratantes. El hombre nunca regresó y su familia hizo la denuncia por la desaparición. El cuerpo del remisero apareció un día después en un descampado de la localidad.

Los resultados preliminares de la autopsia indicaron que Maldonado murió por “asfixia mecánica”.

Piden testigos de un choque entre un auto verde y dos motocicletas. Foto: Villa María Vivo

El desgarrador mensaje de la hija del remisero asesinado

En su cuenta personal, Paola Maldonado, hija de Ramón, agradeció los mensajes de apoyo y apuntó contra los adolescentes responsables del asesinado. Además, comunicó que se hará una movilización en la localidad el próximo sábado 29, para pedir Justicia por su padre.

“No ha sido fácil para nosotros todo lo ocurrido. Estamos con tanto dolor, con tanta impotencia, con tanta desazón, con miles de preguntas sin respuestas y sobre todo sin consuelo”, comenzó escribiendo Paola.

Víctima. Ramón se ganaba la vida como remisero. Fue asaltado y asesinado. Los acusados cayeron en Santiago del Estero. (Facebook)

Y apuntó: “Estos niños asesinos (no me gusta usar esta palabra, pero no hay otra con que los pueda describir) no solo le quitaron la vida a mi papá, sino que nos arrebataron parte de la nuestra. Perdimos a un padre incondicional, al mejor abuelo del mundo, a un hijo dedicado a los cuidados de sus padres”.

En este sentido, solicitó: “Necesitamos que algo cambie, si o si. Necesitamos protección para nuestros hijos, para nuestros adultos mayores. Es un horror pedir que nos protejan de niños de 13, 14 y 17 años. Pedimos Justicia por Ramón y protección para nuestro pueblo”.

CÓMO SE DESCUBRIÓ EL CRIMEN DEL REMISERO

Fue la mañana del lunes cuando la Policía recibió la información de que una Kangoo se había estrellado contra el frente de una vivienda en barrio Municipal de la localidad santiagueña de Villa de Ojo de Agua. Cuando la dueña de casa se asomó, vio escapar a tres jóvenes y llamó a la comisaría.

En ese contexto, los tres adolescentes de 13, 14 y 17 años confesaron que habían matado Ramón Maldonado y habían abandonado el cuerpo en un camino rural entre la ciudad de Oliva y Pampayasta. Luego, habían robado el auto de la víctima.

La sospecha de la fiscal Juliana Companys es que mataron al remisero en un robo luego de simular que eran pasajeros. Los tres detenidos vivían, al igual que la víctima, en la misma localidad.

Ramón Maldonado, el remisero asesinado en James Craik (Redes sociales).

LA SITUACIÓN PROCESAL DE LOS AUTORES DEL CRIMEN

“Los menores han sido trasladados al complejo Esperanza. Ya están allí, hemos imputado a los tres menores por “criminis causa”, tendrán medidas disciplinarias pero el menor de 17 años pasará por un proceso penal, sin dudas”, dijo la fiscal a cargo de la causa a Cadena 3.

La fiscal confirmó que los adolescentes conocían al remisero: “Para evitar que los denuncie, lo matan”, explicó.

Detenidos. Tres jóvenes menores de edad fueron detenidos por la Policía de Santiago del Estero por el crimen del remisero de James Craik. (El Liberal)

“Han referido quién ha sido físicamente el que lo ejecutó, pero son responsables los tres porque los tres estaban en el lugar y los tres operaron para el delito”, indicó. Sin embargo, aclaró que sólo el joven de 17 años está en condiciones de recibir una imputación.

También confirmó que dos de los adolescentes tienen antecedentes por hechos delictivos. “Han cometido robos, tienen consumos excesivos de drogas, y si es cierto que se había pedido una intervención de la Senaf, no me consta intervenciones, se ha solicitado información y no ha llegado a mi fiscalía. Pero sí son niños con situaciones problemáticas”, dijo la fiscal.