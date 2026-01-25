El compacto del debut con derrota de Estudiantes de Río Cuarto ante Tigre y lo que viene

Nadie dijo que a Estudiantes de Río Cuarto le iba a ser fácil el debut en la Liga Profesional. Perdió sin atenuantes ante Tigre por 2 a 0 con goles de Alan Barrionuevo y de Jalil Elías, ambos en el inicio del segundo tiempo.

Los riocuartenses jugaron un primer tiempo parejo en donde hasta habían generado un par de situaciones de gol que el arquero Felipe Zenobio le tapó primero a Nicolás Talpone y luego a Gabriel Alanis.

LO QUE VIENE PARA ESTUDIANTES DE RÍO CUARTO

El equipo dirigido por Iván Delfino, como todos los que juegan la Liga Profesional, tiene un calendario apretado en este inicio del Apertura. Luego de la derrota ante el Matador, en Victoria, el Celeste se presentará de local.

Estudiantes tendrá su estreno en Río Cuarto el jueves, a las 21.30, frente a Argentinos Juniors. (Prensa Estudiantes)

El rival será Argentinos Juniors el jueves 29, a las 21.30 en el renovado estadio Candini. Allí buscará sumar sus primeros puntos en lo que es su regreso a la máxima categoría del fútbol argentino.

Luego de recibir al Bicho, Estudiantes visitará a Banfield el martes 3 de febrero, a las 19 en el estadio Florencio Sola, del sur del conurbano bonaerense.