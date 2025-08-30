Efecto tormenta de Santa Rosa: los pueblos de Córdoba en los que más llovió este sábado 30 de agosto

La Administración Provincial de Recursos Hídricos compartió un listado con los pueblos de Córdoba en los que más llovió durante la madrugada de este sábado 30 de agosto. El fin de semana comenzó pasado por agua en diversos puntos de la región.

La tormenta de Santa Rosa llegó a Córdoba

Los pueblos de Córdoba en los que más llovió este sábado 30 de agosto Los Hornillos: 51,4 mm. El Tío: 42 mm. Arroyo Los Quebrachitos: 39,4 mm. Cuenca Alta Colanchanga: 37,4 mm. Cuenca Salsipuedes (La Estancita): 31,4 mm. Río Primero: 30 mm. Cuenca Alta Agua de Oro: 27,6 mm. Ascochinga: 27,4 mm. Arroyo Chiviquín: 26 mm. Santa Rosa: 23,6 mm. Las Pampillas: 23 mm. Copina: 22 mm. Piquillín: 21,8 mm. Toro Pujio: 21,6 mm. El Durazno: 21 mm.



La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil había informado que la tormenta de Santa Rosa de esta jornada. Ely diferentes puntos amanecieron con intensas precipitaciones.Por su parte, la Administración Provincial de Recursos Hídricos de Córdoba compartió un. A continuación, los pueblos que más milímetros (mm) de agua recibieron en las últimas seis horas: