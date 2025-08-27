Córdoba se prepara para la famosa tormenta de Santa Rosa: se esperan fuertes lluvias

Tras jornadas con sol y temperaturas agradables, la tradicional tormenta de Santa Rosa, esperada para el fin de semana del 30 y 31 de agosto de 2025, promete un temporal de gran intensidad en Córdoba. Este evento tendrá un componente especial: la formación de un ciclón extratropical, fenómeno conocido como ciclogénesis, que podría generar volúmenes de agua sin precedentes y vientos fuertes.

Córdoba se prepara para la tormenta de Santa Rosa

El abrupto cambio de tiempo está previsto para el sábado 30 de agosto, a partir de la mañana, comenzará un giro rotundo en la meteorología local. El temporal se extenderá hasta la madrugada del domingo, marcando un período de inestabilidad.

Se esperan lluvias intensas y persistentes. Para el sur y el este provincial, las proyecciones indican una acumulación de entre 100 y 150 milímetros de agua en pocas horas. La ciudad de Córdoba recibiría alrededor de 50 milímetros. Además de la cuantiosa precipitación, este fenómeno se acompañará de ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h.

Este año, la tormenta de Santa Rosa llegaría “con puntualidad”. El desarrollo de la ciclogénesis en la porción central del país implicará la formación de un centro de baja presión que desatará lluvias, chaparrones y tormentas de variada intensidad.

Históricamente, la “tormenta de Santa Rosa” es una expresión popular vinculada a la festividad de Santa Rosa de Lima el 30 de agosto, con origen en una leyenda peruana de 1615. No obstante, desde una perspectiva meteorológica, este evento es un mito popular con una explicación científica clara. Hacia finales de agosto, la proximidad de la primavera aumenta la energía en el sistema climático, favoreciendo la llegada de aire cálido y húmedo del norte. Este interactúa con los frentes fríos aún presentes, generando inestabilidad atmosférica y condiciones idóneas para eventos tormentosos.