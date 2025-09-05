Dólar blue en Córdoba: en cuánto abrió la divisa este viernes 5 de septiembre

Luego de que e Senado aprobara un proyecto que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), el dólar blue en Córdoba abrió este viernes 5 de septiembre al mismo valor de cierre del jueves 4. Con este panorama, se ubica por encima de los 1.300 pesos por unidad.

Según los sitios web de referencia, el dólar blue en Córdoba abrió este viernes 5 de septiembre de la siguiente manera: 1.349 pesos para la compra y 1.379 pesos para la venta.

QUÉ ES EL DÓLAR BLUE

El dólar blue es la moneda que circula en el mercado negro argentino y suele tener un valor más alto que el billete oficial. Este dólar no se compra en bancos o casas de cambio oficiales, sino que se adquiere en el mercado informal.

Por eso, es importante recordar al lector que estos datos corresponden a un mercado que está sujeto a cambios sin previo aviso; por lo que en algunas cuevas de la ciudad, el famoso blue se puede conseguir por algunos pesos menos.