Detuvieron a un profesor por acosar a 6 alumnas: nuevo caso de grooming en Córdoba

Un profesor de vóley fue detenido en la ciudad de Deán Funes, en el interior de la provincia de Córdoba, en el departamento Ischilín en un nuevo caso de grooming. Las seis presuntas víctimas tenían edades comprendidas entre los 14 y 16 años al momento de los sucesos.

Tras el arresto, la Policía incautó el teléfono móvil del acusado como parte de la evidencia reunida en la causa. Este docente, que posee más de 10 años de trayectoria profesional, entrenaba a equipos femeninos y masculinos de las categorías sub 14, 16 y 18 en la región.

Detuvieron a un profesor por grooming en Córdoba

La detención del hombre de 30 años se produjo bajo una orden emitida por la fiscal de instrucción Analía Cepede. Los cargos por los cuales se lo investiga son amplios, incluyendo “grooming” reiterado, tentativa de abuso sexual, exhibición obscena y producción de pornografía.

Por el momento, el imputado permanece en la comisaría local, esperando ser trasladado para prestar su declaración indagatoria durante los próximos días. La representante judicial señaló que la investigación analiza una sucesión de conductas por parte del sospechoso con cada una de las jóvenes involucradas en el expediente.

La causa se inició a raíz de la decisión de una de las presuntas damnificadas de realizar la primera denuncia formal. Luego de esta presentación, varias de sus compañeras decidieron sumarse al proceso legal. El primer hecho de acoso dataría de mediados de 2024. Cabe destacar que todas las jóvenes ya brindaron su testimonio ante la Cámara Gesell.