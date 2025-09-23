Córdoba: elevaron a juicio al joven que editó con IA fotos de sus compañeras

La Justicia de Córdoba confirmó la decisión de llevar a juicio una investigación en la que un estudiante está acusado de manipular fotografías de compañeras mediante inteligencia artificial (IA). Según la pesquisa, el imputado utilizó la técnica de reemplazo de rostros (face swapping) para producir contenido pornográfico.

Este hecho afectó la integridad y la vida privada de las mujeres denunciantes. La imputación fue caratulada como lesiones graves en contexto de género, lo que implica una escala de pena que oscila entre los 3 y 20 años de prisión, de acuerdo con la resolución fiscal.

Elevaron a juicio al estudiante que editó fotos de sus compañeras

El letrado representante de las damnificadas, José D’Antona explicó a Canal 10 que, si bien la acción de face swapping no se encuentra tipificada en la ley, el accionar constituye violencia en el entorno digital. Para sostener la acusación agravada, la fiscalía se apoyó en pericias informativas, psicológicas y testimoniales.

Estos estudios determinaron que las víctimas sufrieron severos daños de tipo psicológico, moral y sexual, lo cual motivó la clasificación penal. El abogado aclaró que su solicitud no apunta a obtener la pena máxima, pero enfatizó que el pronóstico de la causa es sumamente severo, incluso comparable con ilícitos como el homicidio en algunos escenarios.