Córdoba: la secuestraron y escapó cuando sus captores se durmieron

Una joven de 22 años fue secuestrada en Córdoba y logró escapar durante la noche del domingo. El suceso se desarrolló en el barrio Marqués Anexo, al norte de la Capital. Según la comisario mayor Mónica Ludueña, residentes del lugar alertaron a las autoridades tras escuchar gritos y pedidos de auxilio provenientes de una vivienda. La víctima pudo huir cuando el vigilante se quedó dormido y se refugió en el domicilio de una amiga.

Una joven fue secuestrada y logró escapar cuando se durmieron sus captores

La intervención policial resultó en el hallazgo de un arsenal dentro de una propiedad cercana, generando una gran conmoción en la zona. El operativo fue ejecutado por múltiples fuerzas, incluyendo efectivos de la Brigada de Investigaciones, Infantería, CAP, Seom, Policía Judicial y División Canes.

Este procedimiento, realizado por mandato del fiscal Andrés Rubén Godoy, se concretó en una casa de la manzana 41. Entre los elementos incautados se enumeran una pistola calibre 9 mm, dos revólveres calibre 22, una escopeta calibre 16 y dos armas caseras conocidas como “tumberas”. Además, se secuestraron un chaleco balístico perteneciente a la Policía de Córdoba, un porta cargadores, municiones diversas y dos teléfonos celulares.

A raíz de estos descubrimientos, una pareja de adultos fue detenida. Horas más tarde, la fuerza encontró a la mujer que había escapado. La joven relató que estuvo encerrada, además de ser maltratada y amenazada por un hombre. Presentaba lesiones visibles y rastros de haber estado atada en sus tobillos. Ella recibió asistencia médica forense para evaluar la extensión de los daños físicos. La Fiscalía a cargo profundiza la pesquisa sobre las circunstancias específicas del secuestro. Las autoridades no descartan que este evento pueda vincularse a un caso de trata de personas.