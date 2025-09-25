Desde el Festival de Jesús María 2026 respondieron a las polémicas por la grilla: “El público...”

Juan Ignacio López, presidente del Festival de Jesús María, habló este jueves 25 de septiembre sobre las polémicas que surgieron en las redes sociales producto de la grilla de artistas anunciada para la edición 2026.

Desde el Festival de Jesús María 2026 respondieron a las polémicas por la grilla

“No me molestan las polémicas. Quisimos resaltar los artistas que van a estar en la edición”, explicó, en diálogo con El Doce. En este sentido, diferentes personas cruzaron el tamaño que le brindaron a ciertos grupos e históricos cantantes del folklore en comparación con artistas urbanos.

Los 54 invitados para los 60 del Festival de Jesús María.

“Cazzu, Manseros Santiagueños y Chaqueño Palavecino tienen la misma altura y espacio, nomás que Cazzu tiene cinco letras y los Manseros 22. Si usábamos el mismo tamaño se nos iba una placa muy grande”, contextualizó López sobre este aspecto.

“El público...”: El Festival de Jesús María 2026 habló de la grilla de artistas

“Lo importante era destacar los artistas festejando los 60 años de nuestro festival”, cerró. Por otro lado, analizó que el evento desde la última década adoptó una visión más integral a la hora de elaborar la grilla de artistas.

“Es una mixtura de géneros atendiendo los gustos de las nuevas generaciones. Es algo que la gente y el público aceptó en nuestro festival”, ponderó. En paralelo, reveló que la asistencia mayoritaria se ubica entre los 18 y los 45 años. “Buscamos configurar que estén los gustos para las edades que nos acompañan”, culminó.