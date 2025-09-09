Desde Córdoba, cuánto cuesta ir al Gran Premio de Brasil de Fórmula 1

Asistir al Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, celebrado en el icónico circuito de Interlagos en São Paulo, constituye una experiencia anhelada por muchos aficionados del automovilismo. Planificar este viaje implica considerar costos de entradas, alojamiento y transporte, donde la anticipación resulta un factor decisivo para economizar. Desde Córdoba, existen diversos paquetes para asistir.

Fórmula 1: cuánto sale ir al Gran Premio de Brasil

El acceso al Autódromo José Carlos Pace, conocido como Interlagos, ofrece diversas opciones. Los precios de las entradas generales (tribunas) oscilan entre 200 y 1.200 dólares. Para quienes buscan una experiencia superior, los paquetes VIP pueden variar de 1.575 a 3.150 dólares.

El GP de Brasil se realiza en el circuito de Interlagos.

Las entradas se pagan con tarjeta de crédito internacional y se pueden presentar en formato QR o impresas. El Gran Premio de Brasil 2025 se llevará a cabo del 7 al 9 de noviembre.

En cuanto al viaje, existen paquetes especiales. En Córdoba, la agencia Beggia Turismo ofrece uno que tiene un valor de 2.299 dólares, más 44 dólares de impuestos. Incluye alojamiento de cuatro noches, base doble, desayunos, traslados, asistencia al viajero y snacks a bordo. Los vuelos se realizan con Flybondi.