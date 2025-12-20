Desastre en Córdoba: pasó en doble línea, alcoholizado y sin carnet de conducir

Un hombre mayor de edad protagonizó una desastrosa sucesión de acciones que terminaron con su detención en la provincia de Córdoba. El conductor pasó un auto en doble línea amarilla, indebidamente, y descubrieron que había ingerido alcohol y no contaba con carnet de conducir.

Pasó en doble línea, alcoholizado y sin carnet de conducir en Córdoba

La Policía confirmó que el episodio ocurrió durante la noche del viernes 19 de diciembre. Precisamente, en el kilómetro 13 de la ruta provincial E-34, conocido como el Camino de las Altas Cumbres, donde se registraron otras tragedias.

Durante la tarde, los uniformados tomaron conocimiento de un video difundido en las redes sociales, en el cual se observaba al mismo vehículo realizando un adelantamiento indebido. “Motivo por el cual se iniciaron las actuaciones correspondientes”, indicó.

El conductor aprehendido en Mina Clavero.

Luego de una investigación, se controló una camioneta Ford Ranger conducida por un sujeto de aproximadamente 60 años. En el procedimiento, los efectivos constataron que carecía de licencia de conducir y le realizaron el test de alcoholemia, que arrojó resultado positivo de 0,07 g/l. Posteriormente, el conductor fue trasladado a la Comisaría de Mina Clavero.