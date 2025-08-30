Denunciaron a Spagnuolo en Córdoba, por presuntas irregularidades con pensiones por discapicidad

Con el escándalo instalado por presuntas coimas dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo suma una nueva denuncia en la Justicia Federal, esta vez en Córdoba. La causa involucra delitos de abuso de autoridad y violación de deberes como funcionario público.

La acusación, presentada por el abogado Pablo Olmos, sostiene que Spagnuolo implementó un mecanismo para rechazar en forma sistemática las pensiones por discapacidad en proceso de revisión. Y de este modo habría perjudicado, especialmente, a los beneficiarios del interior del país.

“El delito tiene que ver con haber orquestado todo un aparato dirigido a rechazar de manera sistemática todas las pensiones por discapacidad que estaban siendo sometidas a un proceso de revisión”, explicó Olmos en contacto con Radio Con Vos.

Según Olmos, Andis realizó modificaciones en enero de 2025 al sistema Baremo, método para evaluar el grado de invalidez laboral para otorgar pensiones no contributivas. Sin embargo, estas modificaciones fueron derogadas en mayo del mismo año.

OTRA DENUNCIA CONTRA SPAGNUOLO

Diego Spagnuolo habría promovido auditorías médicas sobre beneficios ya vigentes de personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD). Sin embargo, según la denuncia, dicho proceso se llevó a cabo sin un marco legal válido y sin notificaciones fehacientes a los afectados, impidiéndoles defenderse y provocando la suspensión masiva de pensiones.

Mientras se investigan las presuntas coimas, el abogado solicitó al fiscal una medida cautelar para que se restablezca el pago normal de las pensiones. “Necesitamos que las personas vulnerables se puedan defender. Por eso, hay que ponerle una pausa, restablecer el pago y desarrollar el proceso de auditoría de una manera normal”, explicó Olmos.