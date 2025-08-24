Guillermo Francos, jefe de Gabinete de ministros, habló sobre las grabaciones en donde Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia de Discapacidad (Andis) hablaba sobre un supuesto esquema de coimas en su área. En donde nombra a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei y al subsecretario de Gestión Institución, Eduardo “Lule” Menem.

Diego Spagnuolo, junto a Javier Milei, su hermana Karina y Martín Menem (Gentileza Clarín).

El jefe de Gabinete relacionó la aparición de los audios de Spagnuolo con el tratamiento de la Ley de discapacidad y también con el clima preelectoral: “El Gobierno está internamente tranquilo. Toda esta acción política, desde nuestro punto de vista, tiene obviamente mucho que ver con un periodo preelectoral”

Tras la remoción de Diego Spagnuolo de la Andis, el Gobierno se envuelto en un nuevo escándalo. (Gentileza)

“No es muy difícil atar una cosa con la otra y pensar que todo esto es algo armado. Por suerte, nosotros pensamos que la mejor forma de que esto se aclare en el sentido que corresponda es que actúe la Justicia” indicó Guillermo Francos en diálogo con un medio radial.

Por otro lado, el jefe de Gabinete indicó: “Estamos seguros de que no tenemos nada que ver como Gobierno en el tema que se ha hecho a partir de este audio, que no sabemos cómo llegó, cómo apareció, cuándo se hizo, cómo se hizo, si está cortado o editado”

Guillermo Francos se refirió al escándalo de los audios de Spagnuolo

El jefe de Gabinete indicó que el Gobierno se encuentra tranquilo a la espera que la Justicia actúe e investigue: “Nosotros no le tenemos temor a la Justicia porque, en este caso, tienen que probarse hechos y nosotros creemos que no los hay”, precisó el funcionario. “Y si los tuviera, el responsable de los hechos tendría que estar preso, me parece, o tendría que ser sentenciado”

Guillermo Francos habló sobre el escándalo de los audios de Spagnuolo: “Nosotros no le tenemos temor a la Justicia” (Foto: Comunicación Senado)

Karina Milei, Guillermo Francos y Santiago Caputo juntos - X

“Supongo que lo van a citar a declarar al doctor Spagnuolo para que explique cuál era el sentido, si es que existe ese audio en su teléfono, y si existen comunicaciones sobre ese audio, y sus mensajes a Karina Milei, como aparentemente se dice ahí” finalizó Guillermo Francos en diálogo con un medio radial.