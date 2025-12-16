Decomisaron más de 650 kilos de carne porcina en Córdoba: los motivos del Gobierno

Los integrantes del Ministerio de Bioagroindustria decomisaron más de 650 kilos de carne. El accionar respondió a un operativo que se realizó en el marco de la búsqueda de venta clandestina y faenamiento ilegal de productos cárnicos en Córdoba.

A través de técnicos de la Dirección General de Fiscalización y Control, y con ayuda de la Patrulla Rural División Sur, allanaron diversos locales en la localidad de Ballesteros, departamento Unión.

Decomisaron aproximadamente 700 kilogramos de carne porcina en Córdoba.

Así, constataron instalaciones usadas para el faenamiento y locales de expendio que “no reunían las condiciones higiénico-sanitarias exigidas para garantizar la salubridad de los alimentos, ni contaban con las habilitaciones correspondientes para el desarrollo de dichas actividades”, según describió el Gobierno en un comunicado.

Decomisaron más de 650 kilos de carne en Córdoba: los motivos

Como resultado decomisaron aproximadamente 700 kilogramos de carne porcina. “Debido a que la mercadería no contaba con las inspecciones sanitarias obligatorias que se realizan en frigoríficos habilitados y no garantizaba las condiciones mínimas de inocuidad para el consumo humano”, justificó.

Los productos fueron trasladados a un frigorífico habilitado para su destrucción mediante digestor. Desde el Ministerio recordaron a la comunidad que todo producto y subproducto cárnico de origen animal debe provenir exclusivamente de frigoríficos, mataderos y plantas de chacinados habilitados.