Es de los refuerzos que llega y se pone la camiseta para debutar. Gabriel Báez (30 años), argentino nacionlizado paraguayo y que proviene de Nacional de Uruguay, hizo su presentación en Talleres en el empate contra Godoy Cruz. “Ya venía con la idea de llegar y jugar. No es la primera vez que me pasa”, expresó el lateral.

“Me sentí bien, me falta conocer más a mis compañeros. Más en un fútbol como el argentino, que es el más competitivo de todos. Que la gente de Talleres sepa que vengo a dejar todo“, señaló Báez en diálogo con Vía Córdoba.

Tevez Talleres Godoy Cruz en el kempes.Ramiro Pereyra /LaVoz

“Elegí Talleres porque el club siempre está peleando cosas... Somos de Rosario y mi familia quería volver al país, más allá de que en Uruguay no estábamos lejos. Encontré en Talleres un club super ordenado“, elogió el lateral, que también puede jugar de zaguero o extremo.

LA INFLUENCIA DEL TÉCNICO DE TALLERES

Gabriel Báez no dudo en nombrar a Carlos Tevez como una de las razones por las cuáles rápidamente le dijo sí al ofrecimiento de Talleres.

“Que el técnico llame al jugador para refuerzo es muy bueno. Cuando me llamó Carlos (Tevez) me dio buenas sensaciones y todo lo que me dijo del club era cierto”, ponderó el lateral.

Y en cuanto a lo que encontró en el plantel, con el Apache como nuevo DT, afirmó: “No noto a nadie relajado en Talleres y eso está muy bueno. Carlos los tiene a todos intensos, para él no hay titulares y suplentes. En mi caso se que habrá una competencia sana con (Miguel) Navarro, un jugador de selección”.