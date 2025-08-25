De qué se trata “Melodía del atardecer”, el libro que lanzó una cordobesa

Luisa María Ahumada, escritora nacida en Cruz del Eje, presentó su última obra literaria: “Melodía del atardecer”. Esta novela de ficción, con 234 páginas, invita a reflexionar sobre el paso del tiempo, el papel de la ciencia, la expresión artística y la profunda naturaleza de las relaciones humanas.

De qué se trata el libro “Melodía del atardecer”

La narrativa, caracterizada por su sensibilidad y profundidad, sumerge al lector en conflictos éticos, emocionales y existenciales que atraviesan a sus protagonistas. La trama sigue a Isabel, una científica de renombre, quien desarrolló una molécula revolucionaria capaz de regenerar células y frenar el envejecimiento.

Este hallazgo, denominado por los medios como “la pastilla de la juventud”, genera grandes expectativas globales. No obstante, Isabel afronta una determinación crucial: continuar con las pruebas clínicas de su fórmula o atender aquello que las vivencias y los lazos afectivos le susurran.

Su nieto Daniel, un joven músico, posee un vínculo particular con Eva, una anciana que reside en un geriátrico, y este personaje será determinante en la elección de Isabel. Un suceso inesperado deja a Daniel inconsciente y sin un diagnóstico claro, forzando a la científica a detener su carrera para reevaluar qué es lo verdaderamente importante. “Melodía del atardecer” se erige así como un relato sobre la trascendencia del arte, el valor de los afectos, las decisiones difíciles y la búsqueda de propósito en cada etapa de la vida.

La creación de Ahumada aborda cuestiones fundamentales como el envejecimiento desde una doble perspectiva, científica y emocional. Se puede conseguir en Emporio Libros a un valor de 26.000 pesos.