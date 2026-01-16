De Córdoba y tetracampeón nacional de la Comida al Disco de Arado: triunfó con una receta en honor a su pueblo

Maxi Arias es un chef de la localidad de Los Cóndores, en el departamento de Calamuchita. Como todo profesional, eligió un rubro para especializarse y optó por una cocción histórica que lo llevó a ser representante de su pueblo en Córdoba, campeón de los campeones y tetracampeón nacional de la Comida al Disco de Arado.

Córdoba: la historia de Maxi Arias, el tetracampeón nacional de la Comida al Disco de Arado

Maxi inició en el mundo de la cocina gracias a las suculentas preparaciones de su papá, Domingo Arias “El Chanchirrín”. “Cocinaba muy rico y de todo”, recordó, en diálogo con Vía Córdoba.

Maxi Arias, Técnico Superior en Gastronomía.

Su padre era camionero de profesión y cocinero de oficio de la vida. “En los encuentros y viajes largos, él cocinaba para todos sus compañeros. Y cuando volvía a casa, hacía cosas muy sabrosas”, expresó.

Ya con 17 años y con el secundario terminado, Maxi tenía que elegir entre salir a trabajar o iniciar una carrera universitaria. Un anuncio en la televisión encendió su fuego interior y le marcó el rumbo del resto de su vida.

De una publicidad a la cocina, la formación del campeón Nacional de la Comida al Disco de Arado

“Vi una publicidad para estudiar gastronomía en una facultad de Córdoba Capital. Consulté y me anoté derechito”, dijo entre risas. Desde 1998, Gabriela Arias, su hermana, Becker, su cuñado, y su madre, le “bancaron” la carrera.

En el segundo año de la facultad nació Valentín, su primer hijo. Esto condicionó parte de su vida, pero se ordenó para estudiar en la semana y volver a su pueblo los fines de semana.

Maxi Arias es de Los Cóndores, en Calamuchita de Córdoba.

Sus sábados y domingos eran familiares, pero también de trabajo y experimentación. “Cocinaba recetas especiales para reunir dinero y poder pagar la facultad”, recordó el trabajador.

De Córdoba a España, el viaje culinario del campeón

Como buen estudiante y apasionado por la cocina terminó la carrera en tiempo y forma y se recibió como Técnico Superior en Gastronomía. Pasaron los años y Arias ganó experiencia en locales de la ciudad, pero en 2005 dio un gran salto que atravesó el charco.

El Disco de Arado, la especialidad de Maxi.

Un amigo que había emigrado a España dejaba acéfalo su puesto en una cocina de la ciudad de Marbella. Arias, con las limitaciones de la época y la falta de redes sociales, hizo todo por teléfono fijo y emprendió una nueva aventura.

“Me contacté con el dueño del lugar, acordamos todo de palabra y fue una especie de salto y prueba”, dijo. El testeo fue más que positivo porque repitió los viajes por ocho temporadas.

Aunque en el medio frenó sus travesías por tres años a raíz de un acontecimiento emotivo para él y su familia. Recibió la concesión del club del pueblo, Club Colonial, donde durante tres años puso en juego lo aprendido en el viejo continente.

La receta de Córdoba para ganar el Campeonato Nacional de la Comida al Disco de Arado

En paralelo, en 2012 y 2013, viajó a Yacanto de Calamuchita para participar en el Campeonato Nacional de la Comida al Disco de Arado. Maxi sabía que la tarea no era sencilla y creó una receta en honor a su pueblo, Los Cóndores.

Maxi Arias en su primer competencia al Disco de Arado.

“Le puse de nombre ternera a la condorina”, explicó el profesional que se vio obligado a elegir esa proteína porque las otras alternativas ya habían sido reservadas por sus rivales. Fiel a su identidad no vio un problema, sino una oportunidad.

Seleccionó roast beef de ternera, cebolla, pimientos, hongos de pino secos ya hidratados,, caldo, vino, crema de leche y cebolla de verdeo. Un suculento puré de papas con un toque de berenjenas ahumadas le permitieron ser bicampeón en aquella época.

Ternera a la Condorina.

Maxi retomó los viajes a España y describió los valiosos aprendizajes que le dejó el viejo continente: “Cociné con españoles, italianos, franceses, escandinavos, de todo un poco”.

Volver a la Argentina para consolidarse en la cocina de Córdoba

El trato con colegas y referentes le permitió aprender de primera mano recetas, cocciones y decisiones que hacen al plato y a la cultura, según describió. Ya en 2017, optó por volver definitivamente a la Argentina por su hijo, el nacimiento de su segunda hija y echar raíces.

En 2018, participó por tercera vez en el Campeonato Nacional de la Comida al Disco de Arado, donde se consagró tricampeón. En este año también hubo un concurso paralelo que reunió a los 10 campeones de la década, en el que Arias se consagró como el Campeón de Campeones.

El tetracampeonato Nacional al Disco de Arado de Maxi Arias.

Pasó el tiempo y el nombre de Maxi Arias se ganó un lugar en las cocinas de la ciudad y la provincia de Córdoba. Como jurado, asesor gastronómico, jefe de cocina y ayudante recorrió lugares que ni el imaginó.

Monte Buey estuvo en su hoja de ruta en 2024 para ser catador de una fiesta de cocina al disco. Lo que no estuvo en sus planes fue conocer a Yenny Ortega, su actual pareja y compañera en la travesía culinaria.

“Se encendió la llama del amor”, aseguró sobre aquel primer encuentro como jurados que terminó en una dupla que pegó como el pan al remojar las preparaciones al disco de Maxi.

Maxi Arias y Yenny Ortega.

El tetracampeonato nacional de la Comida al Disco de Arado

Hambriento por más, Arias se anotó en la edición 2025 del Campeonato Nacional de la Comida al Disco de Arado. En esta ocasión, se adjudicó el tetracampeonato gracias a la Panucha.

La preparación consta de un cuenco de pan casero relleno de carne deshuesada y desgrasada y salteada al disco con vegetales. Además, desglasada con vino blanco y terminada con crema, choclo y cebolla de verdeo. En esa oportunidad, tuvo la dicha de llevar zapallos y granos de choclo de temporada que le dieron “el toque ganador”, según opinó.

Panucha, la receta estrella del 2025.

Desde mediados de 2025, trabaja con el equipo de Ritual Gastronómico. “Ellos necesitaban a un cocinero con experiencia y yo buscaba alguien con la estructura para poder llevar adelante la cocina en eventos especiales, competencias y festivales”, explicó sobre la sociedad que cautiva cada vez que se enciende el fuego.

Qué significa cocinar para el cordobés tetracampeón nacional de la Comida al Disco de Arado

Por último, Maxi Arias, aunque le costó, reflexionó sobre el significado del cocinar. “No sé, siento que es un gran compromiso porque se transmiten muchas cosas a través de la comida y le podés cambiar el ánimo a una persona”, definió, dennotando una responsabilidad interna a la hora de servir un plato.

La pareja que recorre la provincia de Córdoba cocinando y asesorando a restaurantes y emprendimientos gastronómicos.

Considera que la clave del éxito es hacer de cuenta que cocina para sus padres o sus hijos o su pareja. “Le meto esa pasión a la comida porque se lo que significa. Repercute en el cuerpo y la mente de las personas”, cerró.