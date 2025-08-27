Vía Córdoba / Video

Dantesco: un camión con mercadería se incendió en medio de una ruta de Córdoba

Los Bomberos se desplegaron justo a tiempo y evitaron una tragedia en la provincia. Las impactantes imágenes.

27 de agosto de 2025,

Un camión con mercadería se incendió en medio de una ruta de Córdoba.

Un camión con mercadería se incendió en medio de una ruta de Córdoba en la madrugada de este miércoles 27 de agosto. Los Bomberos se desplegaron justo a tiempo en el dantesco escenario y evitaron una tragedia.

Las autoridades confirmaron que el suceso se produjo antes de las 7 de la jornada en la Variante Juárez Celman y avenida Japón, según el comunicado oficial emitido. El camión marca Iveco Cursor transportaba mercadería de polirubro desde Buenos Aires.

El subcomisario Emiliano Delgado confirmó que el fuego se gestó la parte del chasis. Por fortuna, los uniformados se desplegaron y extinguieron las llamas antes de que personas sufrieran heridas y solo se registraron daños materiales.

Las cenizas del incendio del camión en Córdoba.
