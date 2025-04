Cuti Romero ilusionó a los hinchas de Belgrano y habló de su futuro en Tottenham

Cristian “Cuti” Romero ilusionó a los hinchas de Belgrano con unas declaraciones que mostraron un fuerte sentido de pertenencia al club, En paralelo, habló de su futuro en Tottenham y no descartó la posibilidad de salir de la Premier League en la próxima temporada.

“Me encantaría volver a Argentina en algún momento de mi carrera, vivir en Córdoba”, confesó el defensor central, en diálogo con Los Edul. “Si vuelvo es a Belgrano, eso está decidido. Es ahí”, reafirmó.

Cuti Romero habló sobre su futuro (Los Edul)

Pero para eso falta mucho ya que el jugador tiene recién 26 años y le quedan temporadas para seguir en el extranjero. En este sentido, se refirió al presente de conjunto londinense.

Cuti Romero habló de su futuro en Tottenham

“Estamos en la semifinal de la Europa League, es un paso importante para el club después de muchos años que no llegaba a estas instancias. Estoy feliz, quisiera ganarla”, indicó. Cabe recordar que, el club está en la parte baja de la tabla, quedando fuera de competencias extranjeras en la siguiente temporada.

Cuti Romero va por la Europa League (Instagram)

En este contexto, los rumores que lo colocan fuera de su actual equipo toman aún más fuerza. “Estoy dispuesto a cualquier cosa. En mi cabeza está siempre crecer, e ir a nuevos lugares para seguir creciendo. Me faltaría jugar en la Liga, me encantaría jugar”, respondió sobre su futuro.

Qué dijo Cuti Romero sobre la Serie A y la Premier League

“Es la que me falta”, agregó sobre las tres ligas importantes que siempre lo cautivaron. El central estuvo en la Serie A, actualmente juega en la Premier League y habló de sus diferencias.

"El Cuti" Romero con la camiseta de su nuevo club, el Atalanta. (Prensa Atalanta)

“La Serie A es mucho más táctico y frenado el juego, y acá físicamente no tenes partidos que si no estás al 100 por ciento podes jugar. Todos los equipos te exigen, desde el primero hasta el último en la tabla”, comparó sobre las competencias “muy diferentes”.

Sin embargo, Cuti Romero no piensa aún en eso. “Quedan dos meses para el final de la temporada. Me enfoco en el presente y en rendir al máximo para concluir de la mejor manera. Después de que termine el campeonato se verá, no hablé con mi representante todavía“, cerró.