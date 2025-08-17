Cuántos millones de pesos generó en encuentro de Los Pumas y All Backs en Córdoba

Córdoba vivió una jornada histórica al recibir el partido entre Los Pumas y All Blacks por la primera fecha del Rugby Championship 2025. El estadio Kempes, completamente lleno, albergó este megaevento deportivo de nivel internacional.

El gobernador Martín Llaryora afirmó que la región demostró su capacidad al estar “a la altura de las plazas de espectáculos más importantes del mundo”. Esta cita de alto perfil no solo fue un hito deportivo, sino también una celebración para todo el territorio cordobés.

Los millones que dejó el encuentro de Los Pumas y All Backs

Casi 60.000 personas, tanto de Argentina como de países vecinos, asistieron al encuentro. La transmisión llegó a más de 60 millones de hogares alrededor del mundo, y más de 200 periodistas cubrieron el partido. Se estima que esta primera fecha del Rugby Championship 2025 generó un movimiento económico superior a los 60 mil millones de pesos. El sector hotelero experimentó ocupación plena en la Capital y áreas cercanas, mientras que la gastronomía, el transporte y los servicios en general mostraron un notable impulso.

“Estamos muy contentos, lo que vivimos en Córdoba es una verdadera fiesta, con una multitud que pudo disfrutar de un evento internacional. Estamos orgullosos porque trabajamos junto al sector privado para consolidarnos como plaza de grandes eventos”, sostuvo Llaryora.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Manuel Calvo, resaltó: “Córdoba es sede de grandes eventos y eso nos permite impulsar la economía naranja con un evento internacional donde Córdoba va a ser vista en todo el mundo. En Córdoba trabajamos en conjunto con el sector privado para impulsar este tipo de eventos”.