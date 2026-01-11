Cuánto salen las entradas del parque acuático de Córdoba en el que Juli Poggio festejó su cumpleaños

Julieta Poggio celebró su cumpleaños número 24 con un evento de tres días en Villa Carlos Paz, ciudad donde actualmente reside por su trabajo en la obra teatral “Corto Circuito”. Uno de los momentos más destacados de la celebración fue una jornada privada en un reconocido parque acuático que, por segundo año consecutivo, cerró sus puertas exclusivamente para la ex Gran Hermano y su círculo íntimo.

Juli Poggio y un festejo en un parque acuático de Córdoba: precios de entradas

El lugar elegido para el evento es Mundo Cocoguana, un predio ubicado sobre la Colectora de la Autopista Córdoba - Carlos Paz, a la altura del kilómetro 16. Para la temporada de verano 2026, el complejo estableció un esquema de precios diferenciado según el nivel de acceso a las atracciones:

Entrada general: Tiene un costo de 25.000 pesos y permite el ingreso únicamente al sector del parque acuático.

Entrada full: Se comercializa a 35.000 pesos e incluye tanto el acceso a las piscinas como al parque aéreo.

Menores: Los niños de hasta tres años no abonan entrada, pero deben pagar una tasa de seguro de 9.000 pesos.

Mundo Cocoguana se encuentra a pocos kilómetros de Carlos Paz.

El parque también ofrece beneficios para quienes asistan en días laborables. Actualmente, rige una promoción de 3x2 de lunes a jueves, lo que permite reducir el costo a aproximadamente 16.000 pesos para la entrada general y 23.000 pesos para la opción full.

Cuáles son los atractivos del parque acuático

La propuesta combina el entretenimiento hídrico con actividades de aventura. El sector acuático cuenta con dos grandes piscinas y una variedad de toboganes, entre los que se destaca el “super kamikaze”, una bajada de alta velocidad diseñada para los visitantes que buscan mayor adrenalina.

Juli Poggio festejó su cumpleaños en Mundo Cocoguana.

Cuenta con cinco niveles de altura y 60 postas de juego que incluyen dobles tirolesas de más de 100 metros y una caída libre desde los 14 metros. El predio se completa con canchas de fútbol, beach vóley y un campo de paintball.

El complejo opera en temporada alta en el horario de 10.30 a 19.30. Es importante considerar que está prohibido el ingreso con alimentos y bebidas, permitiéndose únicamente el equipo de mate.

Para disfrutar de las instalaciones de altura, la administración recomienda el uso de zapatillas deportivas, ya que es un requisito para realizar las actividades del parque aéreo sin restricciones. Con estas opciones, el parque se consolida como una de las propuestas recreativas integrales más relevantes en las cercanías de la villa serrana.