Cuánto cuesta encargar un cabrito para celebrar Año Nuevo en Córdoba

La organización de la cena de Año Nuevo entra en su tramo final en Córdoba y, una vez más, el cabrito se posiciona como el protagonista indiscutido. En un contexto de precios ajustados, la gastronomía local ofrece dos caminos bien definidos: celebrar en restaurantes con menú completo o optar por el plato típico para compartir en casa.

Cuánto cuesta encargar un cabrito para Año Nuevo

Para quienes eligen recibir el año en salones gastronómicos, los restaurantes tradicionales marcan la referencia de precios. En establecimientos históricos como Los Cabritos, el menú de Año Nuevo tiene un valor aproximado de 65.000 pesos por adulto.

Los Cabritos, un tradicional restaurante para pasar las fiestas en Córdoba.

La propuesta suele ser integral e incluye empanada criolla de entrada, cabrito con guarnición (con alternativas como pasta o pollo), postre, brindis y mesa dulce. En la mayoría de los casos, el precio contempla bebida libre, y requiere reserva previa, que ronda los 5.000 pesos por comensal.

Para muchas familias, la alternativa más conveniente es comprar el plato principal y completar la cena en casa. En este segmento, el cabrito para llevar se impone como la opción más buscada para el 31 de diciembre, tanto por precio como por practicidad.

Los valores actuales se ubican en:

Cabrito entero: 140.000 pesos y rinde para siete personas

Medio cabrito: 75.000 personas y rinde para tres o cuatro personas

El cabrito se entrega trozado y puede solicitarse totalmente cocido, listo para calentar, o precocido para terminar en casa con una cocción de 15 minutos en horno o parrilla. Para el 31 de diciembre, los horarios de retiro serán entre las 15 y 18 en tres direcciones: Raymundo Montenegro 2764 (3515320540), Valle Escondido (3512167005) y Villa Allende (3515326864).