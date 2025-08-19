Vía Córdoba / precios

Cuándo y cómo es la “Semana de la Papa Frita” de McDonald’s en Córdoba

Con el objetivo de celebrar el icónico acompañamiento de las hamburguesas, McDonald’s lanzó la “Semana de la Papa Frita” en todo el país, incluida Córdoba. Los consumidores podrán acceder a descuentos especiales y beneficios.

Córdoba: cuándo es la “Semana de la Papa Frita” de McDonald’s

Cada 20 de agosto se conmemora el origen de la papa frita. Por eso, durante siete días, los amantes de este acompañamiento tendrán acceso a descuentos especiales, combinaciones únicas e incluso porciones gratuitas.

Estas son las promociones disponibles:

  • Papas grandes a 3.000 pesos
  • Papas con cheddar y bacon a 3.500 pesos
  • 3x2 en papas medianas
  • 25 por ciento de descuento en dos papas grandes con pileta de cheddar
  • 3x2 en papas medianas con botella de salsa Tasty
  • 35 por ciento de descuento en el combo McNuggets con tres papas medianas y una pileta de cheddar
  • En AutoMac, darán papas para el camino

Las promociones son válidas por tiempo limitado, del 18 al 24 de agosto inclusive, y sujetas a disponibilidad en locales adheridos. El beneficio por AutoMac es por única vez por compra y no acumulable con otras promociones.

