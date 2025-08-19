Cuándo y cómo es la “Semana de la Papa Frita” de McDonald’s en Córdoba

Con el objetivo de celebrar el icónico acompañamiento de las hamburguesas, McDonald’s lanzó la “Semana de la Papa Frita” en todo el país, incluida Córdoba. Los consumidores podrán acceder a descuentos especiales y beneficios.

Córdoba: cuándo es la “Semana de la Papa Frita” de McDonald’s

Cada 20 de agosto se conmemora el origen de la papa frita. Por eso, durante siete días, los amantes de este acompañamiento tendrán acceso a descuentos especiales, combinaciones únicas e incluso porciones gratuitas.

Estas son las promociones disponibles:

Papas grandes a 3.000 pesos

Papas con cheddar y bacon a 3.500 pesos

3x2 en papas medianas

25 por ciento de descuento en dos papas grandes con pileta de cheddar

3x2 en papas medianas con botella de salsa Tasty

35 por ciento de descuento en el combo McNuggets con tres papas medianas y una pileta de cheddar

En AutoMac, darán papas para el camino

Las promociones son válidas por tiempo limitado, del 18 al 24 de agosto inclusive, y sujetas a disponibilidad en locales adheridos. El beneficio por AutoMac es por única vez por compra y no acumulable con otras promociones.