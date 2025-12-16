Cuando abrirá el parque acuático y aéreo con toboganes gigantes y piletas con olas en Córdoba

Uno de los parques acuáticos más populares de Córdoba se prepara para abrir sus puertas a la nueva temporada de verano. Ubicado en el kilómetro 667 de la ruta 9 en Río Segundo, este gran espacio deportivo, cultural y recreativo abrirá su parque acuático y aéreo. Se trata de El Norte, una iniciativa que promete redefinir la diversión al aire libre en la provincia.

Cuándo abrirá el parque acuático y aéreo de Córdoba

Aunque la temporada de natación comienza el día 20 de diciembre, el funcionamiento de las actividades de agua iniciarán el 25 de diciembre. El complejo operará a partir de enero todos los días, con un horario ininterrumpido de 11 a 19, siempre sujeto a las condiciones del clima.

Cuándo abrirá el parque acuático y aéreo en Córdoba. (Foto: Web)

Este año, el parque sorprende a sus visitantes con dos incorporaciones importantes. Se trata de un tobogán tirabuzón gigante y una pileta con olas artificiales, que se suman al circuito ya existente de cinco piletas, incluyendo una de gran tamaño de 40 por 20 metros. Para los niños, el espacio dispone de dos áreas con un sector de barco pirata.

La adrenalina se garantiza con los toboganes “kamikaze” de 12 metros de altura, cuyo uso requiere que el público sea mayor de 14 años y respete ciertas restricciones de peso. También existen toboganes familiares de seis metros.

Cómo es el parque aéreo del complejo en Córdoba

El parque aéreo alcanza ocho metros de altura y ofrece un nivel a cero metros para los más chicos. Disponen de areneros, hamacas, y un río artificial para pasear en kayak. Además, hay una tirolesa infantil.

Los visitantes encuentran una “mini ciudad” de juegos inflables, diseñada específicamente para menores de hasta ocho años. Las instalaciones deportivas incluyen canchas de vóley playero y fútbol playero.

Cuánto salen las entradas para el parque acuático y aéreo

La entrada general al parque tiene un precio de 30.000 pesos. El pago aplica a partir de los cuatro años; los menores acceden sin abonar, presentando su documento de identidad. Los vecinos de Río Segundo, Pilar y Toledo reciben un descuento del 50 por ciento a diario, abonando 15.000 pesos al mostrar su DNI.

Un similar beneficio se extiende a los jubilados y pensionados, quienes deben exhibir su carnet. Personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y un acompañante tienen derecho a un cupo de entrada libre (hasta 10 personas por día).

El precio de ingreso incluye el uso de todas las atracciones y reposeras, sujetas a disponibilidad. El predio brinda un extenso sector de quinchos, mesas y sillas dispuestas bajo la sombra, abarcando 50 metros cuadrados de área verde. El estacionamiento es gratuito para todo el público asistente.

Se permite llevar el equipo de mate y conservadoras, siempre que estén vacías; el ingreso de botellas de agua, hielo y frutas está permitido. Está prohibido el acceso de alimentos o bebidas ajenas al complejo, salvo en casos de requerimientos dietarios especiales, como alimentos sin TACC. El ingreso de mascotas está restringido.

Cómo llegar al parque acuático y aéreo El Norte

Para llegar al complejo deportivo y recreativo, el destino es Río Segundo, ubicado en la Ruta 9, kilómetro 667. Si el viaje se realiza desde Córdoba Capital, es posible utilizar el servicio de colectivo interurbano desde la Terminal de Ómnibus. El predio está pensado para satisfacer las necesidades de toda la región y de la capital cordobesa.