Cuáles son las 7 claves de una buena pizza napoletana: la revelación de un pizzaiolo de Córdoba

Cocinar en casa es una de las actividades que las personas disfrutan los fines de semana o en su tiempo libre. En este contexto, un pizzaiolo de Córdoba revelo siete claves para la preparación de una buena pizza napoletana.

Qué es la pizza napoletana y cuáles son sus características

La napoletana es un tipo de pizza originaria de Nápoles, Italia, conocida por su masa fina y suave, pero con bordes altos y esponjosos. La rápida cocción en horno de leña a altas temperaturas y sus ingredientes frescos y sencillos son sus principales cualidades.

Pizza "napoletana" (Gentileza).

La masa es delgada y es resultado de una fermentación de 48 horas. El horneado de la preparación y las características de los ingredientes le dan un sabor dulce, ácido y ahumado en una preparación elástica y aireada.

Las siete claves de una buena pizza napoletana, según un pizzaiolo de Córdoba

En diálogo con Vía Córdoba, Cristian Beccacece, pizzaiolo, profesional especializado en la preparación y cocción de pizzas, enumeró siete claves para preparar una auténtica napoletana.

Cristian Beccacece, experto gastronómico de Córdoba.

Una harina con W alto de gluten es fundamental porque la preparación macera en frío durante 48 horas y este cualidad permite retener los gases en su interior. Usar tomates con poca acidez, por ejemplo, San Marzano ya que esta cualidad se encuentra en la masa que fermentó previamente. La elección de un buen queso mozzarella. Fior di latte es una alternativa fresca elaborada a base de leche de vaca con una textura suave. La albahaca fresca potencia los sabores y le da frescura a la tradicional preparación. Un excelente aceite de oliva utilizado en crudo le da un sabor particular y humedad a la preparación final. Utilizar un horno napolitano para que la pizza se cocine a 480 grados en 90 segundos.

Beccacece reconoció que su pizza napoletana preferida es la margarita por su sencillez y valor cultural. La historia cuenta que el cocinero Raffaele Esposito la preparó en honor a la reina de Italia en junio de 1889, Margarita de Saboya.

La elección de sus ingredientes principales obedeció a los colores de la bandera del país. El tomate rojo, el queso mozzarella blanco y la albahaca verde le dieron el toque a la preparación que le encantó a la mujer. A partir de esta, surgieron infinidad de variedades que consumimos en la actualidad.​