Cuáles fueron los pueblos más fríos de Córdoba este viernes 8 de agosto

Este viernes 8 de agosto tuvo una mañana fría en la ciudad, que hizo difícil la tarea de levantarse de la cama. Pero un lugar de la provincia de Córdoba se destacó del resto por marcar una mínima de -8.3°C.

Cuáles fueron los lugares más fríos de Córdoba este viernes 8 de agosto

La empresa Omixom administra la red de estaciones meteorológicas del Ministerio de Bioagroindustria y de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Con un avanzado equipo a lo largo y ancho de la provincia, tomó las mínimas de toda la región y enumeró el listado con los 10 puntos más gélidos este viernes 8 de agosto.