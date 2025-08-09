Cuál es la panadería de Córdoba que elabora los mejores criollos de Argentina

El Campeonato Nacional del Criollito 2025 reunió a 23 emprendimientos del país en una competencia harinera. Un selecto jurado de expertos gastronómicos le dio el primer puesto a una panadería de Córdoba, que se quedó con el título de los mejores criollos de Argentina.

Córdoba recibió el Campeonato Nacional del Criollito

El Centro de Convenciones de la ciudad de Córdoba recibió el torneo el pasado jueves 12 de junio. El evento formo parte de la Feria Internacional de Tecnología para Helados, Pastelería, Chocolatería, Confitería, Panificación y Food Service (Fithep).

Fithep reunió a expertos gastronómicos en Córdoba. (Gentileza Fithep)

Cada concursante presentó sus creaciones con la esperanza de obtener el reconocimiento al mejor criollo del país. Los competidores defendieron su versión de la mezcla de harina, materia grasa, azúcar, sal y agua, que todas las regiones del país le dieron una identidad propia en tamaño, textura y sabor.

Finalmente, tres panaderos cordobeses, dos de ellos del interior provincial, ganaron con la receta de los criollitos que venden todos los días en sus comercios.

Cuál panadería de Córdoba elabora los mejores criollos de Argentina

Emanuel Olivero, de la panadería A tu Gusto en la localidad de Oliva, obtuvo el primer puesto con su “criollito cordobés moderno”, según lo definió. Ignacio Díaz, que trabaja en el negocio Cisneros de la localidad de Piquillín, se quedó con el segundo lugar gracias a sus criollos de hojaldre.

Emanuel Olivero, retuvo el título nacional en Córdoba.

El tercer puesto fue para Mauro Moyano, que cocina desde hace 27 años en la panadería Artesanos del Sabor en Monte Cristo y Córdoba Capital. Para esta ocasión, elaboró junto a su hermana el “criollo clásico de hojaldre”.

Tres panaderías de Córdoba se consagraron en el Campeonato Nacional del Criollito.

La Dirección técnica del campeonato estuvo a cargo de Mirtha Caula. Mientras que, el jurado integrado por Matías Büttner, Gastón Ñañez y Claudio Filippo seleccionaron a los ganadores.