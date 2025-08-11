Vía Córdoba / Clima

Córdoba y un veranito en pleno agosto: en qué lugar se registraron 30 grados

Para este martes también se espera cielo despejado y viento norte, lo que mantendrá arriba la temperatura.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

11 de agosto de 2025,

Córdoba y un veranito en pleno agosto: en qué lugar se registraron 30 grados
En Córdoba la máxima de este lunes superó los 26 grados. Y en Villa General Belgrano trepó a los 30°.

Agosto suele deparar temperaturas altas, y este lunes en Córdoba alcanzó la dimensión de “veranito”, sobre todo en localidades de la provincia en las que el termómetro subió a los 30 grados. O estuvo cerca.

En el caso de Villa General Belgrano, la máxima fue de 30 grados. Y en Villa Dolores, los 28,6°C. En tanto en Presa Chañar se registraron 27,3°C, y en Piedras Moras 27°C.

Ola de calor en la ciudad de Córdoba (Pedro Castillo / La Voz)
Ola de calor en la ciudad de Córdoba (Pedro Castillo / La Voz)

En la ciudad de Córdoba, la estación de Epec Don Bosco marcó 26,5°C. Con marcada amplitud térmica, porque las mínimas arrancaron entre los 3 y los 6 grados.

Mientras que en otras localidades como Alta Gracia, Villa Valeria y Cruz del Eje, las máximas también superaron los 26°C.

Ola de calor en la ciudad de Córdoba (Pedro Castillo / La Voz)
Ola de calor en la ciudad de Córdoba (Pedro Castillo / La Voz)

Para este martes las condiciones climáticas serán similares: Mínima de 7 gradosy una máxima de27 en Córdoba capital, sin descartar que algunos puntos del interior provincial vuelvan a rozar los 30 grados.

PARA CUÁNDO EL CAMBIO DE CLIMA

El calor en Córdoba no se extenderá mucho más, ya que para el miércoles se espera viento sur y un cambio brusco, con descenso progresivo de las temperaturas.

La "U", a pleno en La Lomita. Los fanáticos del Estudioso acompañaron al equipo, a pesar del frío en Córdoba, en la semifinal ante el equipo tucumano, por el Torneo del Interior B. (José Gabriel Hernández / La Voz)
La "U", a pleno en La Lomita. Los fanáticos del Estudioso acompañaron al equipo, a pesar del frío en Córdoba, en la semifinal ante el equipo tucumano, por el Torneo del Interior B. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Entre el jueves y viernes, se espera un cielo con nubosidad variable y registros térmicos más típicos del invierno, con mínimas de 3 grados y máximas que rondarán los 15°C.

Además, no se descartan algunas lluvias hacia el final de la semana, especialmente a partir del viernes, aunque aún con baja probabilidad.

Temas Relacionados

MÁS DE Clima
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS