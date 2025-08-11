Agosto suele deparar temperaturas altas, y este lunes en Córdoba alcanzó la dimensión de “veranito”, sobre todo en localidades de la provincia en las que el termómetro subió a los 30 grados. O estuvo cerca.

En el caso de Villa General Belgrano, la máxima fue de 30 grados. Y en Villa Dolores, los 28,6°C. En tanto en Presa Chañar se registraron 27,3°C, y en Piedras Moras 27°C.

Ola de calor en la ciudad de Córdoba (Pedro Castillo / La Voz)

En la ciudad de Córdoba, la estación de Epec Don Bosco marcó 26,5°C. Con marcada amplitud térmica, porque las mínimas arrancaron entre los 3 y los 6 grados.

Mientras que en otras localidades como Alta Gracia, Villa Valeria y Cruz del Eje, las máximas también superaron los 26°C.

Ola de calor en la ciudad de Córdoba (Pedro Castillo / La Voz)

Para este martes las condiciones climáticas serán similares: Mínima de 7 gradosy una máxima de27 en Córdoba capital, sin descartar que algunos puntos del interior provincial vuelvan a rozar los 30 grados.

PARA CUÁNDO EL CAMBIO DE CLIMA

El calor en Córdoba no se extenderá mucho más, ya que para el miércoles se espera viento sur y un cambio brusco, con descenso progresivo de las temperaturas.

Entre el jueves y viernes, se espera un cielo con nubosidad variable y registros térmicos más típicos del invierno, con mínimas de 3 grados y máximas que rondarán los 15°C.

Además, no se descartan algunas lluvias hacia el final de la semana, especialmente a partir del viernes, aunque aún con baja probabilidad.