Clima en Córdoba: primaveral, así estará el tiempo este domingo 10 de agosto

Tras varios días cálidos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este domingo 10 de agosto continuarán la temperatura en ascenso en la ciudad de Córdoba. De esta forma, la máxima superará los 20°C a lo largo de la jornada.

Cómo estará el clima en Córdoba este domingo 10 de agosto

El SMN anticipó que este domingo 10 de agosto, la máxima será de 22°C y la mínima de 8°C. Asimismo, el cielo permanecerá despejado, con algunas nubes por la tarde. El resto de la semana contará con condiciones climáticas similares.

Pronóstico extendido para Córdoba