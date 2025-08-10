Vía Córdoba / Tiempo

Clima en Córdoba: primaveral, así estará el tiempo este domingo 10 de agosto

Consultá el pronóstico extendido para Córdoba.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

10 de agosto de 2025,

Clima en Córdoba: primaveral, así estará el tiempo este domingo 10 de agosto
Cómo estará el tiempo en Córdoba. (Foto: Archivo)

Tras varios días cálidos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este domingo 10 de agosto continuarán la temperatura en ascenso en la ciudad de Córdoba. De esta forma, la máxima superará los 20°C a lo largo de la jornada.

Cómo estará el clima en Córdoba este domingo 10 de agosto

El SMN anticipó que este domingo 10 de agosto, la máxima será de 22°C y la mínima de 8°C. Asimismo, el cielo permanecerá despejado, con algunas nubes por la tarde. El resto de la semana contará con condiciones climáticas similares.

Pronóstico extendido para Córdoba

  • Lunes. Mínima de 7°C y máxima de 23°C. Cielo algo nublado.
  • Martes. Mínima de 9°C y máxima de 24°C. Cielo parcialmente nublado.
  • Miércoles. Mínima de 11°C y máxima de 17°C. Cielo de parcial a mayormente nublado.

Temas Relacionados

MÁS DE Tiempo
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS