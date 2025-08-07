Clima en Córdoba: con fuertes vientos, así estará el tiempo este jueves 7 de agosto

En el transcurso de una semana condicionada por un olor nauseabundo en la ciudad, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó cómo estará el clima en Córdoba este jueves 7 de agosto. Para el tramo final de la semana, anticipó fuertes vientos y temperaturas agradables.

Clima en Córdoba: así estará el tiempo este jueves 7 de agosto

El cuarto día de la semana comenzó con una temperatura mínima de 9°C, cielo mayormente nublado y una leve brisa del sector sur. Pero con el correr de las horas, el escenario cambiará significativamente.

La ciudad de Córdoba percibió olores feos en las últimas 48 horas. (Municipalidad)

La temperatura máxima prevista es de 18°C y las ráfagas de viento alcanzarán hasta los 50 kilómetros por hora durante la tarde. Por su parte, el cielo seguirá cubierto por las nubes y no se esperan precipitaciones.

Respecto al último día de la semana y el finde, las autoridades palpitaron un panorama despejado y un termómetro que oscilará entre los 4°C y los 21°C. Además, un panorama prácticamente despejado e ideal para recorrer la provincia.

Pronóstico extendido para Córdoba