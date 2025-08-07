Vía Córdoba / Tiempo

Clima en Córdoba: con fuertes vientos, así estará el tiempo este jueves 7 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional informó ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora en la Capital.

7 de agosto de 2025,

Córdoba se prepara para una jornada fría y soleada. (LaVoz/Archivo).

En el transcurso de una semana condicionada por un olor nauseabundo en la ciudad, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó cómo estará el clima en Córdoba este jueves 7 de agosto. Para el tramo final de la semana, anticipó fuertes vientos y temperaturas agradables.

Clima en Córdoba: así estará el tiempo este jueves 7 de agosto

El cuarto día de la semana comenzó con una temperatura mínima de 9°C, cielo mayormente nublado y una leve brisa del sector sur. Pero con el correr de las horas, el escenario cambiará significativamente.

La temperatura máxima prevista es de 18°C y las ráfagas de viento alcanzarán hasta los 50 kilómetros por hora durante la tarde. Por su parte, el cielo seguirá cubierto por las nubes y no se esperan precipitaciones.

Respecto al último día de la semana y el finde, las autoridades palpitaron un panorama despejado y un termómetro que oscilará entre los 4°C y los 21°C. Además, un panorama prácticamente despejado e ideal para recorrer la provincia.

Pronóstico extendido para Córdoba

  • Viernes. Mínima de 4°C y máxima de 16°C. Cielo algo nublado y despejado.
  • Sábado. Mínima de 4°C y máxima de 16°C. Cielo despejado y parcialmente nublado.
  • Domingo. Mínima de 8°C y máxima de 21°C. Cielo algo nublado toda la jornada.

