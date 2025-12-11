Córdoba: un robo a un conductor de app terminó con un desarmadero de motos

En el marco de un megaoperativo en la ciudad de Córdoba, que registró una gran cantidad de robos, la Policía descubrió un desarmadero de motocicletas. El despliegue comenzó por un ataque a un conductor y terminó con cuatro personas detenidas.

Desmantelaron un desarmadero de motos en Córdoba

El accionar se gestó durante la tarde del miércoles 10 de diciembre dentro de una vivienda ubicada en la calle Arica al 1000, barrio Villa El Libertador. “Efectivos policiales desarticularon un presunto punto de acopio de motocicletas sustraídas”, notificó la Policía en el parte matutino de este jueves 11.

Parte de los elementos recuperados.

Cuatro hombres de entre 20 y 23 años fueron aprehendidos por estar “vinculados al robo y desmantelamiento de motocicletas”. Asimismo, se recuperó un celular y una motocicleta, que habían sido robadas horas antes a un chofer de una aplicación en la avenida Circunvalación.

Un desarmadero de motos en Villa El Libertador.

“Durante el registro del inmueble, los efectivos secuestraron otra motocicleta que presentaba pedido de secuestro, motopartes, cinco teléfonos, una riñonera, un portacelular y un set de herramientas compatibles con tareas de desarme y forzamiento”, indicó la fuerza. Posteriormente, los aprehendidos y lo incautado quedaron a disposición del magistrado interviniente.