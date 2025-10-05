Córdoba tendrá vuelos directos a una isla paradisíaca en medio del Caribe

Córdoba se consolida como un centro neurálgico para el transporte aéreo de Argentina, según las autoridades. Cada conexión aérea nueva ofrece más posibilidades para que la provincia reciba visitantes de todo el país y la región. Por eso, sumarán un nuevo destino para el próximo verano.

La interconexión resulta fundamental para continuar posicionando la provincia como destino turístico de primer nivel, según explicó Darío Capitan, presidente de la Agencia Córdoba Turismo.

Córdoba tendrá vuelos directos con isla paradisíaca

Aerolíneas Argentinas comunicó la inclusión de una ruta internacional inédita para el territorio provincial. Se trata de vuelos directos semanales entre Córdoba y Aruba, una isla del Mar Caribe. Estas operaciones serán temporales, realizando viajes entre el 1 de enero y el 28 de febrero del año 2026.

La nueva frecuencia complementará otros servicios que unirán la isla caribeña con la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Mendoza. El esquema de frecuencias planificado incluye un servicio directo Aruba - Córdoba - Aruba.

Este viaje se realizará específicamente los días jueves. Adicionalmente, se dispusieron tres frecuencias semanales entre Aruba, Buenos Aires y Córdoba. También se suma un vuelo semanal que conectará Aruba con Mendoza, operando todos los viernes.