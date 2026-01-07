Córdoba retiró una leche infantil de sus centros de salud por posible contaminación

Las autoridades sanitarias de Córdoba, en sintonía con las directrices nacionales, reforzaron los controles y acciones de prevención en toda la provincia tras el anuncio de la empresa Nestlé Argentina S.A. sobre el retiro voluntario y preventivo de determinados lotes de sus fórmulas para lactantes. La decisión se tomó luego de detectar la posible presencia de la toxina Cereulida en una de las materias primas utilizadas para la elaboración de estos productos.

Córdoba retiró una leche infantil de sus centros de salud: qué pasó

El retiro alcanza tanto a fórmulas de elaboración nacional, producidas en la provincia de Santa Fe, como a productos importados desde Suiza. Es fundamental que los padres y cuidadores verifiquen los números de lote y fechas de vencimiento en los envases.

Fórmula láctea Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO (400 g):

Lote 517628872A – Vencimiento: 31/12/2026.

Lote 524128872A – Vencimiento: 28/02/2027.

Lote 524728872A – Vencimiento: 31/03/2027.

Fórmula láctea Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO (800 g):

Lotes: 517628872A, 522828872A, 524128872A, 528928872A, 528928872B, 529028872A, 533228872B y 533328872A.

Alimento para propósitos médicos Nestlé Alfamino (400 g - Importado):

Lote 51690017Y1 – Vencimiento: 30/06/2027.

Síntomas de intoxicación a tener en cuenta

La bacteria Bacillus cereus es un microorganismo que se encuentra frecuentemente en el suelo y el agua. Su peligrosidad radica en la capacidad de producir la toxina Cereulida, la cual puede desencadenar dos tipos de cuadros clínicos en los lactantes.

El primero es el síndrome emético, que produce náuseas y vómitos entre una y seis horas después de la ingesta. El segundo es el síndrome diarreico, que se manifiesta con dolor abdominal, diarrea y fiebre, apareciendo entre ocho y 16 horas posteriores al consumo del alimento contaminado.

Cuáles son las recomendaciones de las autoridades

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) se encuentra coordinando el monitoreo del retiro del mercado junto a las provincias. Se solicita a la población que posea alguno de estos lotes abstenerse de consumirlos de inmediato.

Asimismo, se insta a los comercios, farmacias y distribuidoras a retirar los productos de la venta y contactar a sus proveedores. Para consultas adicionales, la empresa habilitó el teléfono 0800-999-8100 (opción 3) y el correo electrónico servicios.alconsumidor@ar.nestle.com.