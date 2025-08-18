Vía Córdoba / Video

Córdoba: pidió tres sanguches por Rappi y se llevó una desagradable sorpresa

El hecho fue registrado por una joven, quien compartió el video en TikTok. Qué pasó.

18 de agosto de 2025,

Pidió tres sanguches de milanesa y se llevó una sorpesa.

Una joven en la ciudad de Córdoba experimentó un insólito incidente al recibir su pedido de una reconocida casa de comidas, Bullanga Millanga. De acuerdo a lo que describió en un video que subió a TikTok, la solicitud de comida la realizó a través de la aplicación Rappi.

Video: pidió por Rappi y se llevó una sorpresa

En lugar de los tres sanguches de milanesa, encontró que uno había sido robado y reemplazado por pedazos de cerámica. El hecho se viralizó rápidamente y muchos usuarios compartieron en la red social, compartieron experiencias similares.

Algunos comentarios detallaron situaciones donde faltaron porciones de papas fritas de un lomito, medio kilo de helado, o incluso empanadas de un pedido mayor. Asimismo, expresaron su descontento general con el servicio de Rappi.

