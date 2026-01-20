Vía Córdoba / Colectivo

Córdoba: pagó el colectivo con la tarjeta de discapacidad de su hijo y le pegó al chofer

El hecho ocurrió dentro de una unidad en barrio General Bustos.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

20 de enero de 2026,

Córdoba: pagó el colectivo con la tarjeta de discapacidad de su hijo y le pegó al chofer
El hecho ocurrió en barrio General Bustos.

Un hombre pagó el boleto de transporte urbano de pasajeros con la tarjeta de discapacidad de su hijo. Ante la situación, el chofer del colectivo le retuvo la cartulina y recibió un golpe por parte del sujeto que fue detenido por pasajeros en la ciudad de Córdoba.

Córdoba: pagó el colectivo con la tarjeta de discapacidad de su hijo y le pegó al chofer

El hecho ocurrió durante el mediodía del lunes 19 de enero sobre la avenida Leandro Alem al 800, barrio General Bustos. El sujeto intentó abonar su boleto utilizando la tarjeta de discapacidad perteneciente a su hijo.

Al advertir la maniobra, el conductor de una unidad de la línea 50 la retuvo. “Lo que generó la reacción violenta del pasajero, quien lo agredió físicamente tras alterarse por la situación”, expresó la Policía en el comunicado matutino.

Inmediatamente, algunos de los pasajeros dentro de la unidad lo retuvieron hasta la llegada del personal. El sujeto fue aprehendido y trasladado a sede policial, donde quedó a disposición del magistrado interviniente.

Temas Relacionados

MÁS DE Colectivo
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS