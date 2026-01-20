Un hombre pagó el boleto de transporte urbano de pasajeros con la tarjeta de discapacidad de su hijo. Ante la situación, el chofer del colectivo le retuvo la cartulina y recibió un golpe por parte del sujeto que fue detenido por pasajeros en la ciudad de Córdoba.

Córdoba: pagó el colectivo con la tarjeta de discapacidad de su hijo y le pegó al chofer

El hecho ocurrió durante el mediodía del lunes 19 de enero sobre la avenida Leandro Alem al 800, barrio General Bustos. El sujeto intentó abonar su boleto utilizando la tarjeta de discapacidad perteneciente a su hijo.

Al advertir la maniobra, el conductor de una unidad de la línea 50 la retuvo. “Lo que generó la reacción violenta del pasajero, quien lo agredió físicamente tras alterarse por la situación”, expresó la Policía en el comunicado matutino.

Inmediatamente, algunos de los pasajeros dentro de la unidad lo retuvieron hasta la llegada del personal. El sujeto fue aprehendido y trasladado a sede policial, donde quedó a disposición del magistrado interviniente.