Un jugador de fútbol de 25 años le provocó una doble fractura a un árbitro en la final de un torneo disputado en Villa de Las Rosas, Córdoba. La Policía confirmó que el agresor quedó detenido y el colegiado sufrió graves heridas producto del golpe de puño.

Córdoba: le provocó una doble fractura a un árbitro en la final del torneo

El incidente ocurrió durante la noche del lunes 8 de diciembre en el marco del encuentro entre Club Las Rosas y Club Barrio Ardiles. Al final del cotejo, “el futbolista se abalanzó sobre el árbitro de 36 años y le aplicó un golpe de puño”, describió la fuerza en el parte matutino de este martes 9.

El futbolista le pegó al árbitro al final del encuentro entre Club Las Rosas y Club Barrio Ardiles.

Un grupo de uniformados que se encontraba en la zona aprehendió al sujeto, quien quedó imputado por el delito de lesiones graves calificadas. Por su parte, la víctima sufrió una doble fractura maxilar y pérdida de piezas dentarias, según el diagnóstico médico. La Fiscalía de turno investiga el hecho.

El equipo local sufrió cuatro expulsiones en el cotejo con el que se consagró campeón con una victoria por 4 a 2. “En un partido muy tenso”, expresó Comechingones Multimedios en Instagram.