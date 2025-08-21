Córdoba: la tremenda fiesta por el Día de las Infancias que llega al Kempes con entrada gratuita

La Municipalidad confirmó una tremenda fiesta por el Día de las Infancias que llega al estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Como todos los años, la celebración será con entrada gratuita y libre para todas las familias.
Cuándo es la tremenda fiesta por el Día de las Infancias en el Kempes
Junto al Gobierno de la Provincia y Cadena 3, anunciaron que el evento comenzará a las 8 del domingo 24 de agosto y culminará a las 13. Las personas que asistan deberán ingresar por el portón 1 (Sur) y el portón 2 (Norte).
Piñón Fijo, el payaso que hace cantar y bailar a toda la familia con sus canciones tradicional, Bandin, Yami Safdie y Valentino Merlo sumarán color y ritmo a la jornada. Facundo García, Nicolás Valdi, integrantes de Migrantes, Los Tekis y Damián Córdoba también estarán presentes en el cierre.
Qué se puede llevar y qué no a la fiesta del Día de las Infancias
En paralelo, deslizaron una serie de actividades destinadas a los más pequeños del hogar. Sorteos, juegos y regalos para niñas y niños que asistan al evento, quienes también recibirán una taza de chocolate caliente y criollos en una bella mañana de domingo.
Las familias pueden llevar mate y merienda, pero no se permite el ingreso de bebidas en envases de vidrio, elementos cortantes o punzantes, ni conservadoras. Por otro lado, la Municipalidad anunció un despliegue de transporte gratuito para la comunidad.
Los colectivos para viajar gratis a la fiesta del Día de las Infancias en el Kempes
Desde las 7, colectivos de las empresas TAMSAU, Coniferal, SíBus, Fam trasladarán sin costo a los vecinos y las vecinas desde ocho polideportivos, seis Parques Educativos y la Plaza de la Intendencia/Héroes de Malvinas.
A continuación, los puntos de partida de los colectivos rumbo a la fiesta del Día de las Infancias:
- Polideportivo Villa La Tela.
- Polideportivo El Chingolo.
- Polideportivo Panamericano.
- Polideportivo Corral de Palos.
- Polideportivo Los Algarrobos.
- Polideportivo Matienzo.
- Polideportivo General Bustos.
- Polideportivo Bajo Pueyrredón.
- Parques Educativos (Norte, Este, Sureste, Sur, Estación Flores y Noroeste).
- Plaza de la Intendencia/Héroes de Malvinas.
Además, desde las 6 hasta las 16, los colectivos 71 y 72, de la empresa Fam, y la 80 de SíBus rumbo al Kempes serán gratuitos.