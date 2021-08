Eduardo Saad, el hombre de 77 años que era intensamente buscado hace un mes y medio, fue hallado muerto este jueves en cercanías a la casa de su ex esposa. El vecino de barrio San Martín había sido visto por última vez el pasado 30 de junio.

//Mirá también: Misterio en Córdoba: un mes sin rastros de Eduardo Saad

El cuerpo sin vida fue encontrado detrás de unos bultos en un galpón colindante a la casa de su ex mujer, lugar donde solía estacionar la camioneta. Cabe destacar que cuando fue denunciada la desaparición de Saad, su vehículo estaba estacionado en frente de la mencionada vivienda ubicada en calle Las Playas al 1.300, en barrio Escobar.

Hallaron muerto a Eduardo Saad (José Gabriel Hernández). José Gabriel Hernández.

Hasta el momento se desconoce la causa del deceso como así también la forma en que dieron con el cadáver. La investigación está a cargo del fiscal Horacio Vázquez, quien se apersonó en el lugar para verificar que se cumplan los pasos correspondientes.

//Mirá también: Buscan a una menor desaparecida en la ciudad de Córdoba

Encuentran muerto a Eduardo Saad en la casa de su ex. barrio escobar (José Hernández) JOSE HERNANDEZ | La Voz

Cabe recordar que al ser citada a declarar, la ex mujer de Saad expresó que no lo había visto aquel día. Cuando pasaron las horas y no regresaba, dio aviso a los hijos que tienen en común, Inés y Javier, y comenzó la búsqueda.