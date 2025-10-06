Córdoba: golpeó a la esposa de su exjefe, secuestró a su hija y escapó

En la madrugada del sábado, una violenta secuencia tuvo lugar en el interior de Córdoba. Un hombre de 37 años ingresó a la vivienda de su exjefe, un reconocido médico veterinario de la localidad de Adelia María. Allí, golpeó a la esposa del profesional y secuestró a su hija de 29 años. Tras esto, escapó en una camioneta Toyota Hilux, propiedad de la familia.

Golpeó a una mujer, secuestró a su hija y escapó: lo que se sabe del caso

Según la Policía, el delincuente forzó la entrada a la propiedad, y aprovechó la ausencia de su exjefe para ingresar. En el interior, sorprendió a la mujer que descansaba en el piso superior, la atacó, y después tomó cautiva a la joven. El sujeto la obligó a subir al vehículo familiar para iniciar su huida. La madre de la víctima debió ser trasladada a un centro de salud de la ciudad de Río Cuarto para recibir atención médica especializada.

Tras la denuncia, las autoridades establecieron un vasto despliegue con personal de varias dependencias policiales. Poco tiempo después, efectivos de la comisaría local de Las Acequias lograron localizar la camioneta robada en un camino vecinal. En un intento por evadir a los uniformados, un coche patrullero chocó contra el rodado robado, que a su vez impactó contra un promontorio de tierra.

El agresor bajó del vehículo y emprendió la huida a pie por el campo. No obstante, fue inmovilizado y apresado en el lugar. La hija del veterinario fue liberada en buen estado general, solo presentaba algunas contusiones y un corte menor, y fue llevada al Hospital San Antonio de Padua para análisis complementarios.

La Fiscalía de Instrucción de Río Cuarto, a cargo de Pablo Jávega, imputó al hombre por graves delitos. Las acusaciones formales incluyen privación ilegítima de la libertad, robo calificado, y violación de domicilio. Fue trasladado a la Alcaidía de la Jefatura de la Unidad Departamental Río Cuarto en medio de un fuerte despliegue de seguridad.