Córdoba fue sede de un evento de Unicef enfocado en cómo “cuidar la crianza”

La ciudad de Córdoba fue sede del Encuentro Federal de Primeros Años “Cuidar la Crianza”. Este evento, desarrollado los días 21 y 22 de mayo, fue una iniciativa conjunta de Unicef Argentina, la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia de Córdoba y la Legislatura provincial. El objetivo principal fue fortalecer las políticas públicas dirigidas a la primera infancia.

El encuentro congregó a una diversidad de actores: especialistas, autoridades, equipos técnicos de diversas provincias y municipios. Juntos, compartieron experiencias y reflexionaron sobre los principales desafíos y estrategias necesarias para garantizar una crianza respetuosa, siempre centrada en los derechos de las niñas y niños desde el momento de su nacimiento hasta los seis años de edad.

CÓRDOBA FUE SEDE DE UN EVENTO DE UNICEF ENFOCADO EN CRIANZA

La jornada inaugural tuvo lugar en la Legislatura provincial y contó con la presencia de la Defensora Amelia López, el representante de Unicef en Argentina, Rafael Mesec, la vicegobernadora Myrian Prunotto, y los ministros Liliana Montero (Desarrollo Humano) y Ricardo Pieckenstainer (Salud).

En este marco, López sostuvo: "Una mirada integral de chicos y chicas con perspectiva de derechos no puede estar fragmentada. No vamos a superar ni romper la espiral de desigualdad si no empezamos a trabajar para modificar los patrones de crianza”.

La segunda jornada se realizó en el Centro Cultural Córdoba e incluyó rondas de intercambio simultáneas, donde se abordaron temas fundamentales como la inversión social, el cuidado comunitario, la educación, el monitoreo de políticas públicas y la salud en la primera infancia. También se llevaron a cabo diálogos destacados, incluyendo uno sobre la situación de la niñez a nivel regional y nacional con Amelia López y Sebastián Waisgrais de Unicef.

La propuesta buscó visibilizar la importancia de los primeros años como una etapa fundamental para el desarrollo físico, cognitivo, emocional y social de niñas y niños. Reafirmó, además, la necesidad de fortalecer la articulación entre distintas instituciones y sectores para asegurar el ejercicio pleno de sus derechos.