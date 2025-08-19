Córdoba: fue a visitar a sus padres y terminó en el hospital tras ser atacada por dogos

Un alarmante suceso tuvo lugar este martes por la tarde en barrio Residencial de Salsacate, una localidad del interior de Córdoba. Una vecina de 37 años, al ingresar al hogar de sus padres, fue repentinamente atacada por dos dogos. Los animales, que tienen alrededor de un año y medio de vida, pertenecen a la propia familia. La mujer sufrió graves heridas.

Fue a visitar a sus padres y fue atacada por dogos

Ante el ataque, sus familiares actuaron rápidamente para apartar a los perros. Una ambulancia local asistió a la víctima y la trasladó al hospital del pueblo. Sin embargo, dada la seriedad de las heridas que presentaba, se hizo necesario un derivación hacia un sanatorio privado ubicado en el barrio San Vicente, dentro de la capital provincial.

La mujer sufrió un desgarro en el tríceps del brazo derecho, necesitó siete puntos de sutura en el hombro, y padeció además diversas lesiones en sus miembros superiores e inferiores. Fue sometida a una cirugía y se encuentra en recuperación.

Las autoridades sanitarias monitorean de cerca la evolución clínica de la paciente con el objetivo de determinar el alcance de las secuelas que estas mordeduras podrían dejarle. Este incidente encendió una luz de alerta en la población local sobre la necesidad de extremar los controles y precauciones en la tenencia de perros de razas consideradas potencialmente peligrosas.