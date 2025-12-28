Córdoba: dos mujeres fueron rociadas con combustible e incendiadas en su vivienda

Un grave episodio de violencia generó conmoción en barrio San Jorge, en el sector noreste de la ciudad de Córdoba. Dos mujeres debieron ser trasladadas de urgencia al Hospital Córdoba luego de sufrir un ataque en el interior de su domicilio, donde fueron rociadas con un líquido inflamable y prendidas fuego.

El hecho fue confirmado por fuentes policiales este domingo por la mañana, aunque ocurrió el viernes por la tarde. Según el testimonio aportado por las propias víctimas, dos hombres ingresaron a la vivienda, las atacaron y luego se dieron a la fuga. Las circunstancias del episodio son materia de investigación judicial.

Dos mujeres fueron rociadas con combustible e incendiadas

Tras el ataque, las mujeres lograron pedir ayuda y fueron derivadas al centro de salud capitalino, donde permanecen internadas con pronóstico reservado y bajo seguimiento médico permanente. De acuerdo a los partes médicos, una de las pacientes presenta quemaduras en más del 40 por ciento de su cuerpo, mientras que la otra sufrió lesiones de consideración en distintas zonas.

La Justicia de Córdoba tomó intervención inmediata y dispuso una serie de medidas para avanzar en el esclarecimiento del caso. Por el momento, la causa se maneja con hermetismo y no se brindaron precisiones oficiales sobre la identidad de los agresores ni sobre su paradero.

Los investigadores trabajan en la reconstrucción del hecho y analizan distintas hipótesis, entre ellas si existía un vínculo previo entre las víctimas y los atacantes o si se trató de un ataque dirigido. También se evalúa si el episodio puede encuadrarse dentro de un hecho de violencia por razones de género, aunque esa línea aún no fue confirmada oficialmente.