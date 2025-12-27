Balearon en la frente a un nene en Córdoba: lo que se sabe del episodio

Un nene recibió un disparo en la frente en un episodio de inseguridad que ya es investigado en Córdoba. La víctima se encuentra internada en el Hospital de Niños de la ciudad, donde informaron de su estado de salud.

Balearon en la frente a un nene en Córdoba

El suceso se registró durante la tarde del jueves 25 de diciembre, plena Navidad, cuando un padre llevó a la criatura al Hospital de Pronta Atención Comipaz. Según había manifestado y por causas a establecer, el incidente se registró en barrio General Savio.

El nene fue derivado al nosocomio capitalino. Gentileza: El Doce TV.

En el centro de salud, los médicos constataron la herida y ordenaron su inmediato traslado al nosocomio en Bajada Pucará 787, donde “permanece internado con evolución favorable”, según notificó la Policía en el comunicado de este sábado 27.

Por su parte, el departamento Homicidios inició una investigación para determinar las circunstancias del hecho. Como resultado, detuvo a una mujer de 21 años, quien quedó a disposición del fiscal Pablo Cuenca Tagle, a cargo de la Fiscalía de Género turno seis.