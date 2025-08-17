Córdoba: detuvieron a dos hombres con inhibidores en el partido de Los Pumas y All Blacks

En el marco del partido entre Los Pumas y All Blacks, la Policía de Córdoba desplegó un enorme operativo de seguridad. En este contexto, detuvo a dos personas en la playa de estacionamiento del Estadio Mario Alberto Kempes, quienes llevaban un inhibidor de alarmas.

Detuvieron a dos hombres con inhibidores en el Kempes

Según la información oficial, los detenidos, de 39 y 41 años, cuentan con antecedentes delictivos. Transitaban en un rodado marca Renault Fluence al momento de su captura. Este vehículo fue incautado y durante la inspección, el personal policial halló un inhibidor tipo Handy y también un destornillador.

Estos elementos fueron secuestrados junto al auto. El episodio ocurrió por la tarde en el sector de Playa Norte del estadio.