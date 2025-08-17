Vía Córdoba / Robo

Córdoba: detuvieron a dos hombres con inhibidores en el partido de Los Pumas y All Blacks

Además, contaban con antecedentes penales. Los detalles.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

17 de agosto de 2025,

Córdoba: detuvieron a dos hombres con inhibidores en el partido de Los Pumas y All Blacks
Córdoba: dos hombres fueron detenidos con inhibidores en el estacionamiento del estadio Kempes. (Foto: Policía de Córdoba)

En el marco del partido entre Los Pumas y All Blacks, la Policía de Córdoba desplegó un enorme operativo de seguridad. En este contexto, detuvo a dos personas en la playa de estacionamiento del Estadio Mario Alberto Kempes, quienes llevaban un inhibidor de alarmas.

Detuvieron a dos hombres con inhibidores en el Kempes

Según la información oficial, los detenidos, de 39 y 41 años, cuentan con antecedentes delictivos. Transitaban en un rodado marca Renault Fluence al momento de su captura. Este vehículo fue incautado y durante la inspección, el personal policial halló un inhibidor tipo Handy y también un destornillador.

Estos elementos fueron secuestrados junto al auto. El episodio ocurrió por la tarde en el sector de Playa Norte del estadio.

Temas Relacionados

MÁS DE Robo
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS